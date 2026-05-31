Mundial 2026 Brasil golea a Panamá en su penúltimo juego antes del debut en la Copa del Mundo La Canarinha ya no jugará más en casa, su último juego antes del Mundial será en Estados Unidos.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Brasil domina a Panamá previo al Mundial

Las Selecciones de Brasil y Panamá chocaron en un duelo de preparación de cara al Mundial 2026, este partido se disputó en el mítico estadio de Maracaná.

El resultado fue apabullante, la Canarinha se impuso por 5-1 a los canaleros que no pudieron marcar, su gol a favor fue autogol de Matheus Cunha a los 13 minutos.

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Previamente, Vinicius había anotado el gol de vestidor para Brasil, apenas al minuto uno de juego. Después del empate panameño, el encuentro fue totalmente de un lado, del local.

Casemiro puso en ventaja a los cariocas a los 38 minutos con eso se fueron al descanso, pero en la segunda mitad se vino la goleada.

Primero anotó Rayan al 52’, le siguieron Lucas Paquetá e Igor Thiago a los 59 y 62 minutos, respectivamente. La cuenta la cerró Danilo a los 80 minutos de tiempo corrido. Carlos Harvey anotó un golazo para hacer el marcador más decoroso.

A Brasil le queda un juego más antes de debutar en la Copa del Mundo, este será ante Egipto, el próximo sábado 6 de junio, mientras que a Panamá le restan dos, uno ante República Dominicana y el otro frente a Bosnia y Herzegovina.