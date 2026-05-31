    México 2026

    Guillermo Ochoa, el jugador de México más veterano en la historia de los Mundiales

    El hecho de participar en su sexto Mundial no será la única marca que imponga Paco Memo, también habrá otro con Selección Mexicana.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Ochoa sobre jugar con el Tri: “Es un privilegio”

    Javier Aguirre ya dio a conocer su lista de futbolistas convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde destacan los jugadores que militan en la Liga MX.

    Sin embargo, también hubo un llamado anticipado de un futbolista en el exterior que fue el de Guillermo Ochoa quien juega en el AEL Limassol de Chipre y que se unirá de forma anticipada a la concentración del Tri.

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    GUILLERMO OCHOA, EL MEXICANO MÁS VETERANO EN MUNDIALES

    Con este llamado a la lista final, Paco Memo se convertirá en el futbolista mexicano más longevo en la historia de los Mundiales con 40 años y 332 días. Con esto superará a Alfredo Talavera, quien en el Mundial de Qatar 2022 fue con 40 años y 29 días.

    Un escalón más abajo quedará Rafael Márquez, quien asistió a Rusia 2018 con 39 años. Ya más atrás quedarán nombres como los Oscar 'Conejo' Pérez, Cuauhtémoc Blanco, Claudio Suárez o la Tota Carbajal.

    Es así que Guillermo Ochoa no solo sumará su sexto Mundial en su carrera, un hito que dará de qué hablar debido a que será la primera vez que algún jugador llegue a ese número de ediciones y que compartirá con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en caso de ser llamados con sus combinados nacionales.

    Jugadores más longevos de México en la historia de los Mundiales:

    • Guillermo Ochoa: 40 años y 332 días | México, EU y Canadá 2026
    • Alfredo Talavera: 40 años y 29 días | Qatar 2022
    • Rafael Márquez: 39 años | Rusia 2018
    • Oscar Pérez: 37 años | Sudáfrica 2010
    • Cuauhtémoc Blanco: 37 años | Sudáfrica 2010
    • Claudio Suárez: 37 años | Alemania 2006
    • Antonio Carbajal: 37 años | Inglaterra 1966
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