Mundial 2026 Árbitros mexicanos para el Mundial viajaron a Estados Unidos para iniciar concentración La delegación mexicana que fue seleccionada para la Copa del Mundo viajó a Miami, Florida.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Árbitros mexicanos inician concentración para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio en pocos días y los preparativos ya están por terminar, selecciones y equipos han dado a sus convocados para el gran torneo del verano.

De esta forma, los árbitros, quienes son parte importante del juego también se ponen a punto para llegar al cien por ciento para el Mundial, es por eso que la delegación mexicana ya inicio el camino a su concentración.

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“La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol informa que los siete árbitros portadores de gafete FIFA inician su concentración oficial el 31 de mayo en Miami, Florida, Estados Unidos”.

La Delegación Mexicana de Árbitros

César Arturo Ramos Palazuelos - Árbitro Central

Katia Itzel García Mendoza - Árbitro Central

Sandra Elizabeth Ramirez Alemán - Árbitro Asistente

Marco Antonio Bisguerra Mendiola - Árbitro Asistente

Alberto Morín Méndez - Árbitro Asistente

Guillermo Pacheco Larios – VAR

Erick Yair Miranda Galindo - VAR

“La FMF desea a toda la delegación arbitral mexicana el mayor de los éxitos en este torneo. Que su labor en el campo refleje la preparación, la entrega y el compromiso que los ha llevado hasta la máxima justa del futbol mundial”.