Japón aprovecha nueva regla para vencer a Islandia
El conjunto asiático aprovechó que los europeos tardaron más de 10 segundos en un cambio y se quedaron con uno hombre menos para anotar.
Japón venció 1-0 a Islandia este domingo en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. Lo hizo con un gol de Koki Ogawa aprovechando una de las nuevas reglas que entrarán oficialmente en práctica a partir de la Copa del Mundo, pero que ya se están aplicando en amistosos.
Y es que en el partido efectuado en el nuevo Estadio Nacional en Shinjuku y que sirvió de despedida para el equipo nipón antes de emprender el viaje para su aventura mundialista, el marcador era un obstinado 0-0 cuando a los 84 minutos los europeos hicieron dos cambios y el de Ísak Thorvaldsson por Kristian Hlynsson se tardó más de 10 segundos y el árbitro aplicó la nueva regla.
Se tardó más de 10 segundos en salir del campo y el hombre que abandonaba la cancha debió hacerlo, pero el que ingresó debió esperar hasta que el balón se detuvo de nuevo por completo y haya pasado por lo menos un minuto.
Justo fue así y en ese lapso, Koki Ogawa anotó el gol de la diferencia para que Japón ganara el partido. El conjunto del 'Sol Naciente' está ubicado en el Grupo F del Mundial 2026 junto con Países Bajos, Suecia y Túnez.
Por su parte Islandia no se clasificó para la competencia de la FIFA.
Mundial 2026: Las nuevas reglas que debes conocer
- El VAR ya puede revisar los tiros de esquina y las segundas tarjetas amarillas.
- En los saques de banda se implemantará un límite de tiempo de cinco segundos, si no se cumple, el balón pasará al rival.
- En el saque de puerta se tendrá un límite de tiempo de 10 segundos y si no se cumple se dará un tiro de esquina al rival.
- Los cambios también se deben realizar en 10 segundos y si tardan más, el jugador que ingresa deberá esperar hasta que el balón se detenga por completo y pase al menos un minuto. Por lo que el equipo infractor jugará con un jugador menos hasta ese momento.
- Cuando un futbolista abandone el campo para recibir atención médica no puede volver al terreno de juego antes de un minuto.
Estas últimas medidas están encaminadas a que se pierda menos tiempo durante el partido. Las nuevas reglas se implementarán para toda la campaña 2026-2027 en todo el mundo.
Además está en revisión el tomar medidas cuando un jugador se tape la boca para insultar a un rival como ocurrió recientemente en el caso de Prestianni y Vinícius en la Champions League.
Y a partir de abril, la ley Wenger del fuera de juego (en la que se toma en cuenta la parte más atrasada del delantero y no la más adelantada) se probará en la Premier League canadiense.