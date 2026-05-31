Mundial 2026 Japón aprovecha nueva regla para vencer a Islandia El conjunto asiático aprovechó que los europeos tardaron más de 10 segundos en un cambio y se quedaron con uno hombre menos para anotar.

Video Japón gana a Islandia aprovechando nueva regla previa al Mundial 2026

Japón venció 1-0 a Islandia este domingo en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. Lo hizo con un gol de Koki Ogawa aprovechando una de las nuevas reglas que entrarán oficialmente en práctica a partir de la Copa del Mundo, pero que ya se están aplicando en amistosos.

Y es que en el partido efectuado en el nuevo Estadio Nacional en Shinjuku y que sirvió de despedida para el equipo nipón antes de emprender el viaje para su aventura mundialista, el marcador era un obstinado 0-0 cuando a los 84 minutos los europeos hicieron dos cambios y el de Ísak Thorvaldsson por Kristian Hlynsson se tardó más de 10 segundos y el árbitro aplicó la nueva regla.

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Se tardó más de 10 segundos en salir del campo y el hombre que abandonaba la cancha debió hacerlo, pero el que ingresó debió esperar hasta que el balón se detuvo de nuevo por completo y haya pasado por lo menos un minuto.

Justo fue así y en ese lapso, Koki Ogawa anotó el gol de la diferencia para que Japón ganara el partido. El conjunto del 'Sol Naciente' está ubicado en el Grupo F del Mundial 2026 junto con Países Bajos, Suecia y Túnez.

Por su parte Islandia no se clasificó para la competencia de la FIFA.

Mundial 2026: Las nuevas reglas que debes conocer

El VAR ya puede revisar los tiros de esquina y las segundas tarjetas amarillas.

y las segundas tarjetas amarillas. En los saques de banda se implemantará un límite de tiempo de cinco segundos , si no se cumple, el balón pasará al rival.

, si no se cumple, el balón pasará al rival. En el saque de puerta se tendrá un límite de tiempo de 10 segundos y si no se cumple se dará un tiro de esquina al rival.

y si no se cumple se dará un tiro de esquina al rival. Los cambios también se deben realizar en 10 segundos y si tardan más, el jugador que ingresa deberá esperar hasta que el balón se detenga por completo y pase al menos un minuto. Por lo que el equipo infractor jugará con un jugador menos hasta ese momento.

y si tardan más, el jugador que ingresa deberá esperar hasta que el balón se detenga por completo y pase al menos un minuto. Por lo que el equipo infractor jugará con un jugador menos hasta ese momento. Cuando un futbolista abandone el campo para recibir atención médica no puede volver al terreno de juego antes de un minuto.

Estas últimas medidas están encaminadas a que se pierda menos tiempo durante el partido. Las nuevas reglas se implementarán para toda la campaña 2026-2027 en todo el mundo.

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Además está en revisión el tomar medidas cuando un jugador se tape la boca para insultar a un rival como ocurrió recientemente en el caso de Prestianni y Vinícius en la Champions League.

Y a partir de abril, la ley Wenger del fuera de juego (en la que se toma en cuenta la parte más atrasada del delantero y no la más adelantada) se probará en la Premier League canadiense.