Mundial 2026 Mundial 2026: Nueva regla para el uso del VAR en la Copa del Mundo El IFAB aprobó está regla que podrá ser utilizada cuando el balón no esté en movimiento.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video IFAB lanza nueva regla para el uso del VAR en el Mundial 2026

El IFAB, organismo internacional encargado de crear, modificar y supervisar las Reglas de Juego del futbol a nivel mundial emitió un comunicado donde modifica una regla para el uso del VAR durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“ El IFAB ha aprobado una aclaración del protocolo del árbitro asistente de vídeo (VAR) para su aplicación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta aclaración se refiere a infracciones claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego en un saque de esquina o un tiro libre, que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria”.

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“Si la infracción cumple los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. Si, tras la revisión, el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón estuviera en juego, se aplicará la sanción disciplinaria correspondiente y el saque de esquina o el tiro libre deberá repetirse”.

Esta nueva regla que se implementará en el Mundial 2026, estará bajo evaluación tras el torneo veraniego para ver si es viable implementarla más ampliamente, aclararon.

Ya se habían dado a conocer nuevas reglas de cara a la Copa del Mundo donde también implica el VAR y otras más sobre el tiempo que se pierde.