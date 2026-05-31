Mundial 2026 Jugadores de Panamá aprovechan a Neymar para tomar fotos tras partido amistoso Brasil los goleó, pero eso no arruinó el sueño de seleccionados panameños.

Video ¡No se resisten! El gesto de los jugadores de Panamá al ver a Neymar

La Selección de Brasil gustó y goleó a Panamá en su penúltimo partido de preparación antes de alistarse para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pese a la goleada y el espectáculo para los fanáticos, lo que llamó la atención de los seleccionados y el cuerpo técnico panameño fue la presencia de Neymar, quien ni siquiera disputó minutos en el juego porque se encuentra lesionado.

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Ni los seis goles que La Canarinha anotó borraron las sonrisas de los jugadores y el staff panameños cuando al final del encuentro se percataron de la presencia de Neymar sobre la cancha.

Sin dudarlo, uno a uno se acercó al astro brasileño para pedirle una foto y Neymar aceptó con una sonrisa en el rostro hasta que todos los jugadores convertidos en fans por un momento cumplieron su cometido.

Brasil y Panamá estarán en la próxima Copa del Mundo que arrancará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Brasil y su reto en el Grupo C

Brasil lidera el Grupo C, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será ante el conjunto africano, que viene de una actuación destacada en Qatar 2022.

El objetivo del equipo sudamericano será recuperar el protagonismo que no alcanza desde el título conseguido en 2002, en Corea - Japón.

Con una plantilla de talento consolidado y figuras en clubes europeos de primer nivel, Brasil buscará responder a las expectativas.

Calendario completo de Brasil en la fase de grupos

Brasil disputará sus tres partidos del Grupo C en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

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Sábado 13 de junio de 2026

Brasil vs. Marruecos en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 16:00 MX, 18:00 ET

Viernes 19 de junio de 2026

Brasil vs. Haití en Estadio Filadelfia a las 19:00 MX, 21:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026