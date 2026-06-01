Mundial 2026 Partidos del lunes 1 de junio: Amistosos internacionales de Futbol Partidos adelantados de Copa del Mundo tendremos este día, con el Noruega ante Suecia, Turquía vs Macedonia del Norte, entre otros.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Esta es la segunda selección en dar su lista final para el Mundial 2026

El Mundial del 2026 cada vez más cerca y las distintas selecciones aprovechan estos días para ponerse a punto de cara al evento futbolístico.

Colombia enfrenta a Costa Rica a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos). La selección cafetalera se mide al representativo tico que inicia un proyecto, tras el fracaso de no obtener su boleto a la edición del 2026.

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Canadá en contra de Uzbekistán a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 ET y 18:00 PT). Duelo de equipos con boleto a la Copa del Mundo.

Partidos de hoy lunes 1 de junio del 2026

Noruega ante Suecia: El cotejo se pone en marcha a las 11:00 AM en el Centro de México (13:00 ET y 10:00 AM PT en los Estados Unidos).

Se transmite en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Turquía frente a Macedonia: Rueda el balón a las 11:30 AM en el Centro de México (13:30 ET y 10:30 AM PT).

Se transmite en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Austria vs. Túnez: Otro duelo atractivo con toque Mundialista. El silbatazo inicial es a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 PT).