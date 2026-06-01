Partidos del lunes 1 de junio: Amistosos internacionales de Futbol
Partidos adelantados de Copa del Mundo tendremos este día, con el Noruega ante Suecia, Turquía vs Macedonia del Norte, entre otros.
El Mundial del 2026 cada vez más cerca y las distintas selecciones aprovechan estos días para ponerse a punto de cara al evento futbolístico.
Colombia enfrenta a Costa Rica a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos). La selección cafetalera se mide al representativo tico que inicia un proyecto, tras el fracaso de no obtener su boleto a la edición del 2026.
Canadá en contra de Uzbekistán a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 ET y 18:00 PT). Duelo de equipos con boleto a la Copa del Mundo.
Partidos de hoy lunes 1 de junio del 2026
Noruega ante Suecia: El cotejo se pone en marcha a las 11:00 AM en el Centro de México (13:00 ET y 10:00 AM PT en los Estados Unidos).
Se transmite en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.
Turquía frente a Macedonia: Rueda el balón a las 11:30 AM en el Centro de México (13:30 ET y 10:30 AM PT).
Se transmite en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.
Austria vs. Túnez: Otro duelo atractivo con toque Mundialista. El silbatazo inicial es a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 PT).
También se transmite en los Estados Unidos por ViX.