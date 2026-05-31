    Suiza 2026

    Suiza golea a Jordania rumbo al Mundial 2026

    El conjunto europeo enseña su poder antes de la competencia de la FIFA.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Resumen | Suiza golea a Jordania en su despedida previo al Mundial 2026

    Suiza no tuvo piedad sobre Jordania y lo goleó 4-1 en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 celebrado en Kybunpark en San Galo.

    Ambos conjuntos representativos están clasificados al evento de la FIFA que se celebrará del 11 de junio al 18 de julio, próximos, en Estados Unidos, México y Canadá.

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    El conjunto europeo mostró su pegada a lo largo de los 90 minutos y abrió el marcador con tanto de Breel Embolo, a los 28 minutos de penal, Dan Ndoye, a los 33, Granit Xhaka, a los 54 de penal, y Christian Fassnacht, a los 79, completaron la cuenta para su causa.

    Mientras, por el conjunto rival marcó Odeh Fakhoury, a los 52.

    El duelo fue disparejo de principio a fin y Suiza dominó todo el encuentro, y aprovechó únicamente los errores e inexperiencias del contrincante. En ese escenario destacó el arquero Yazeed Abu Laila que evitó un marcador más abultado.

    Suiza jugará el Mundial 2026 en el Grupo B junto a Catar, Bosnia y Herzegovina y Canadá. Por su parte, Jordania está en el Grupo J con Argentina, Austria y Argelia.

    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026
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