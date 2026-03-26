Liga MX ¡Chivas es su casa! Daniel Aguirre extiende su contrato hasta 2030 Chivas amarra a su joya. Aguirre es indiscutible para Milito y firmó por cuatro años más.

Video 'Hormiga' González supera a Chicharito en este rubro dentro de Chivas

Chivas ha dado un golpe de autoridad en la planeación de su futuro al anunciar la renovación contractual de Daniel Aguirre hasta el año 2030. Esta extensión no es un movimiento al azar; el mediocampista se ha consolidado como la pieza angular en el esquema de Gabriel Milito, aportando el equilibrio y la salida limpia que el técnico argentino considera innegociables.

Con este "blindaje" a largo plazo, el Rebaño Sagrado asegura la continuidad de su motor en el centro del campo y lanza un mensaje claro sobre la solidez de su proyecto deportivo.

PUBLICIDAD

Desde su llegada el nacido en California ha ido escalando en el equipo lo que lo ha llevado a disputar 25 encuentros, tomando en cuenta Liga MX y Leagues Cup, en los que su productividad ha sido de tres goles, tres asistencias y colabotación directa en nueve tantos.

El inicio de su paso por el Rebaño fue en una posicón distita ya que se desempeñaba como interior; sin embargo, bajo la tutela de Milito se ha consolidado como un tercer central, y es ahí donde ha brillado y se ha ganado a pulso su continudidad en el equipo tapatío.

Chivas busca la estabilidad deportiva

La renovacion de Aguirre se suma a Omar Govea, Armando González, Fernando González, Oscar Whalley y Santiago Sandoval, lo que da pie a que se ilusione la parcialidad rojiblanca con un proyecto a largo plazo que al menos tiene dos temporadas dando señales de que van por buen camino.