“Con respecto a lo que ocurrió con Javier, me enteré, sinceramente leo muy poco prensa, me centro en la semana en preparar los partidos, pero creo que es un tema que está claro y está totalmente cerrado, por parte del club hay un comunicado y por parte de Javier con su comunicado, yo como entrenador no tengo mucho que agregar, no es que me quiera desligar de la respuesta, pero es un tema cerrado”.