    Guadalajara

    Chicharito recibe insólito castigo por rechazar el Halloween en Chivas

    Javier Hernández protagoniza nueva polémica de cara al Pachuca vs. Chivas de la Jornada 16.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Última hora! Insólito castigo a Chicharito por saltarse Halloween

    Javier ‘Chicharito’ Hernández recibió un castigo por parte de Chivas por insólita razón de cara al partido ante Pachuca de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

    De acuerdo con información de Erick López, de TUDN, Chicharito fue multado por no querer participar en la dinámica de Halloween/Día de Muertos que realizó el Rebaño este viernes.

    PUBLICIDAD

    En la actividad participaron todos los jugadores del primer equipo, cuerpo técnico y hasta utileros; Javier Hernández fue el único que se negó a disfrazarse.

    Aunque no se conoce la cifra, la multa no habría sido muy alta. “Le quitan un dulce a un niño, es la realidad”, menciona Erick López.

    Chicharito termina contrato con el Guadalajara al término del Apertura 2025. Hace unas semanas se reportó que la directiva rojiblanca no tiene intenciones de renovarlo, por que lo abandonaría al club de sus amores en diciembre.

    Javier Hernández ha protagonizado varias polémicas en los últimos meses debido a los comentarios que hace redes sociales, los cuales han sido catalogados como “machistas”.

    Por lesiones y falta de ritmo, Chicharito solo ha jugado cuatro partidos del Apertura 2025, pero su rol en el vestuario ha sido importante para que Chivas esté peleando por clasificar directo a la Liguilla.

    Incluso, hace unos días, se reveló la función que ha tenido Javier Hernández con Armando ‘Hormiga’ González, quien suma 10 goles en el torneo y está peleando por el título de goleo.

    Video ¡Interesante! Chicharito 'vuelve a la carga' con nueva polémica

    Más sobre Liga MX

    2:22
    ¡Hallowen! Jugadores posan con máscaras antes del Atlas vs Toluca

    ¡Hallowen! Jugadores posan con máscaras antes del Atlas vs Toluca

    0:30
    ¡Inicia la transmisión! Atlas vs Toluca desde el Estadio Jalisco

    ¡Inicia la transmisión! Atlas vs Toluca desde el Estadio Jalisco

    9 Historias
    Monterrey vs. Tigres EN VIVO: Tigres, favorito en el Clásico Regio
    Como Aaron Ramsey: los 'bombazos' que no la hicieron en Pumas
    Como Aaron Ramsey: los 'bombazos' que no la hicieron en Pumas
    Como Aaron Ramsey: los 'bombazos' que no la hicieron en Pumas

    Como Aaron Ramsey: los 'bombazos' que no la hicieron en Pumas

    Liga MX
    11 fotos
    1 min
    Alan Medina confía en que Pumas se meta a la Liguilla del Apertura 2025

    Alan Medina confía en que Pumas se meta a la Liguilla del Apertura 2025

    Relacionados:
    Guadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX