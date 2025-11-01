Chicharito recibe insólito castigo por rechazar el Halloween en Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández recibió un castigo por parte de Chivas por insólita razón de cara al partido ante Pachuca de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

De acuerdo con información de Erick López, de TUDN, Chicharito fue multado por no querer participar en la dinámica de Halloween/Día de Muertos que realizó el Rebaño este viernes.

En la actividad participaron todos los jugadores del primer equipo, cuerpo técnico y hasta utileros; Javier Hernández fue el único que se negó a disfrazarse.

Aunque no se conoce la cifra, la multa no habría sido muy alta. “Le quitan un dulce a un niño, es la realidad”, menciona Erick López.

Chicharito termina contrato con el Guadalajara al término del Apertura 2025. Hace unas semanas se reportó que la directiva rojiblanca no tiene intenciones de renovarlo, por que lo abandonaría al club de sus amores en diciembre.

Javier Hernández ha protagonizado varias polémicas en los últimos meses debido a los comentarios que hace redes sociales, los cuales han sido catalogados como “machistas”.

Por lesiones y falta de ritmo, Chicharito solo ha jugado cuatro partidos del Apertura 2025, pero su rol en el vestuario ha sido importante para que Chivas esté peleando por clasificar directo a la Liguilla.

Incluso, hace unos días, se reveló la función que ha tenido Javier Hernández con Armando ‘Hormiga’ González, quien suma 10 goles en el torneo y está peleando por el título de goleo.