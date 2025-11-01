    liga mx

    Javier 'Chicharito' Hernández vuelve a estar en medio de la polémica con nuevo comentario

    El delantero de Chivas lanza nuevo comentario que enciende los ánimos en las redes sociales.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Interesante! Chicharito 'vuelve a la carga' con nueva polémica

    Javier 'Chicharito' Hernández, delantero de Chivas, vuelve a incendiar las redes sociales después de un nuevo comentario, meses después de que estuviera en el centro de la polémica por posturas que fueron tachadas de machistas.

    El atacante rojiblanco 'volvió a la carga' en su cuenta oficial de Instagram en donde prácticamente imitó la tendencia de los mensajes que hicieron que las críticas estallaran a su alrededor.

    “Entonces, la masculinidad incomoda porque un hombre íntegro no se dobla ante la manipulación, interesante”, señaló Javier Hernández.

    Hace meses, Chicharito estuvo en el centro de la polémica por sus mensajes sobre el papel del hombre y la mujer, lo que incluso le acarreó problemas con Chivas y la Liga MX.

    Javier Hernández ofreció disculpas en su momento, si bien dejó ya la expresión "interesante" con cierta popularidad y que se ha parodiado también en las redes sociales.

