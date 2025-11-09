PUBLICIDAD

"Todo el mérito es de él, me escucha y yo lo hago solo por la intención de que sea la mejor versión de sí mismo. Algo que sí quiero dejar muy en claro es que a mí no me importan las comparaciones, no me importa quién haga más o menos goles que yo, lo que quiero ver es a jóvenes mexicanos triunfar, a mi país mejorar, pero se requiere de muchísimo trabajo interno.

"Se merece todo esto porque los goles no caen de suerte o porque le tengan que caer a él, ha trabajado muchísimo, ha sido una persona muy humilde, tiene muchísimo talento, ojalá que pueda ir al Mundial , se lo deseo de todo corazón.

'HORMIGA' GONZÁLEZ RESPONDE A PALABRAS DE CHICHARITO

Armango González reiteró una vez más el apoyo y la ayuda que le ha dado Javier Hernández para enfocarse de cara a la Liguilla y tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana de cara a los partidos de preparación ante Uruguay y Paraguay.