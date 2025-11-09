    Guadalajara

    Chicharito Hernández quiere ver a Hormiga González en el Mundial 2026

    Tras la victoria ante Monterrey, ambos jugadores protagonizaron una conmovedora entrevista.

    Por:
    Juan Regis.
    Video El viral momento entre Chicharito y 'Hormiga' González en plena entrevista

    La victoria de Chivas sobre Monterrey en la última jornada de la fase regular del Apertura 2025 que definió los puestos del Play-in y Cuartos de Final de la Liga MX dejó un emotivo momento entre Javier 'Chicharito' Hernández y Armando 'Hormiga' González.

    En entrevista pospartido para Chivas TV, Chicharito dedicó palabras de aliento para la 'Hormiga' González, quien se consagró líder de goleo del torneo y además superó la cifra de anotaciones de Javier Hernández con el Guadalajara.

    PUBLICIDAD

    "Todo el mérito es de él, me escucha y yo lo hago solo por la intención de que sea la mejor versión de sí mismo. Algo que sí quiero dejar muy en claro es que a mí no me importan las comparaciones, no me importa quién haga más o menos goles que yo, lo que quiero ver es a jóvenes mexicanos triunfar, a mi país mejorar, pero se requiere de muchísimo trabajo interno.

    "Se merece todo esto porque los goles no caen de suerte o porque le tengan que caer a él, ha trabajado muchísimo, ha sido una persona muy humilde, tiene muchísimo talento, ojalá que pueda ir al Mundial , se lo deseo de todo corazón.

    'HORMIGA' GONZÁLEZ RESPONDE A PALABRAS DE CHICHARITO

    Armango González reiteró una vez más el apoyo y la ayuda que le ha dado Javier Hernández para enfocarse de cara a la Liguilla y tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana de cara a los partidos de preparación ante Uruguay y Paraguay.

    "No hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí, yo ya tenía la idea, él me ayuda a pulirla, y cada vez me ayuda a tener más calma porque a veces puedo estar muy ansioso y cuando lo volteo a ver a la banca y me dice que lo estoy haciendo bien me da tranquilidad".

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Santos vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Santos vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    1 min
    Así quedó la pierna de Kevin Mier tras fuerte entrada de Carrasquilla

    Así quedó la pierna de Kevin Mier tras fuerte entrada de Carrasquilla

    1 min
    Técnico de Pumas responde a Cruz Azul sobre posible inhabilitación a Carrasquilla

    Técnico de Pumas responde a Cruz Azul sobre posible inhabilitación a Carrasquilla

    0:32
    André Jardine tras caer en Toluca: “Viene lo que interesa”

    André Jardine tras caer en Toluca: “Viene lo que interesa”

    1:29
    Una vez más, Mohamed hizo jaque mate a Jardine

    Una vez más, Mohamed hizo jaque mate a Jardine

    Relacionados:
    GuadalajaraArmando González

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX