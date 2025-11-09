Chicharito Hernández quiere ver a Hormiga González en el Mundial 2026
Tras la victoria ante Monterrey, ambos jugadores protagonizaron una conmovedora entrevista.
La victoria de Chivas sobre Monterrey en la última jornada de la fase regular del Apertura 2025 que definió los puestos del Play-in y Cuartos de Final de la Liga MX dejó un emotivo momento entre Javier 'Chicharito' Hernández y Armando 'Hormiga' González.
En entrevista pospartido para Chivas TV, Chicharito dedicó palabras de aliento para la 'Hormiga' González, quien se consagró líder de goleo del torneo y además superó la cifra de anotaciones de Javier Hernández con el Guadalajara.
"Todo el mérito es de él, me escucha y yo lo hago solo por la intención de que sea la mejor versión de sí mismo. Algo que sí quiero dejar muy en claro es que a mí no me importan las comparaciones, no me importa quién haga más o menos goles que yo, lo que quiero ver es a jóvenes mexicanos triunfar, a mi país mejorar, pero se requiere de muchísimo trabajo interno.
"Se merece todo esto porque los goles no caen de suerte o porque le tengan que caer a él, ha trabajado muchísimo, ha sido una persona muy humilde, tiene muchísimo talento, ojalá que pueda ir al Mundial , se lo deseo de todo corazón.
'HORMIGA' GONZÁLEZ RESPONDE A PALABRAS DE CHICHARITO
Armango González reiteró una vez más el apoyo y la ayuda que le ha dado Javier Hernández para enfocarse de cara a la Liguilla y tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana de cara a los partidos de preparación ante Uruguay y Paraguay.
"No hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí, yo ya tenía la idea, él me ayuda a pulirla, y cada vez me ayuda a tener más calma porque a veces puedo estar muy ansioso y cuando lo volteo a ver a la banca y me dice que lo estoy haciendo bien me da tranquilidad".