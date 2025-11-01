Casi 30 años después: ¡Mohamed y Toluca hacen ‘homenaje’ a Toros Neza!

Video ¡Qué nostalgia! Toluca sorprende con un gesto que recuerda a Toros Neza

Antonio ‘Turco’ Mohamed vivió un déjà vu en la Liga MX este sábado en el Estadio Jalisco durante el Atlas vs. Toluca de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

Y es que los futbolistas de los Diablos Rojos saltaron a la cancha con máscaras para conmemorar el Día de Muertos y Halloween.

A la celebración se les unió su técnico. El ‘Turco’ Mohamed fue captado por TUDN poniéndose una máscara de diablo en las bancas y posteriormente ingresó a la cancha para unirse a la foto oficial con sus jugadores previo al silbatazo inicial.

El gesto del Toluca nos hizo recordar a Toros Neza, quien fue el primer equipo de la Liga MX que saltó con máscaras de Halloween a la cancha en un partido del Torneo Invierno 1997 ante Puebla que se jugó en el Estadio Neza 86.

Cabe destacar que, el ‘Turco’ Mohamed formaba parte de aquel equipo en su etapa de futbolista. Toros Neza fue su primer club en el futbol mexicano, después pasó por América, Monterrey, Marte, Irapuato, Atlante, Atlético Celaya y Zacatepec.