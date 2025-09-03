    Álvaro Fidalgo

    La Casa de los Famosos: Mariana Botas se 'olvida' de Aldo y se declara fan de un jugador del América

    ¿A quién le va Mariana Botas? // Nunca ha salido con un futbolista // Cambia a Aldo por Sergio Ramos.

    Por:
    TUDN
    Video Mariana Botas revela si ha tenido 'aventuras' con futbolistas de Liga MX

    Mariana Botas, la quinta eliminada de la Casa de los Famosos México, reveló si ha tenido alguna cita romántica con algún futbolista.

    En entrevista con TUDN, la actriz mencionó cuál es su equipo favorito del futbol mexicano y aprovechó para mandarle un mensaje a uno de sus jugadores favoritos.

    “Evidentemente al único que hay, al América obviamente. Toda mi familia le va al América, mi papá nos llevaba al estadio y mi abuelo también le iba al América, entonces es de familia

    “(Jugador favorito) Álvaro Fidalgo, le mandó un beso y un abrazo enorme, y todo el éxito igual a Maximin”, dijo Mariana Botas.

    Sobre si ha salido con algún jugador de la Liga MX, Mariana Botas señaló que aun no le ha pasado, pero no pierde la esperanza.

    Fíjate que eso no me ha pasado, esa historia no tengo que contarla. Nunca he salido con un futbolista y de hecho no conozco a ninguno. Si tuviera ya lo hubiera contado en la casa”,

    Estaría padre decir que salí con un futbolista, pero eso no ha pasado, aunque nunca se pierde la esperanza” agregó.

    MARIANA BOTAS PREFIERE A ESTE FUTBOLISTA EN LUGAR DE ALDO DE NIGRIS

    En una dinámica con TUDN, Mariana Botas fue puesta en aprietos al preguntarle que jugador de la Liga MX está más guapo que Aldo de Nigris, integrante de la Casa de los Famosos México.

    A la actriz mexicana se le presentaron varias fotografías de jugadores como Kevin Álvarez, Brian Rodríguez, Sergio Canales y Sergio Ramos, y Mariana no dudo en elegir a un español de Rayados de Monterrey.

    Me quedó con Sergio Ramos, si tengo que escoger uno me quedó con Sergio”, sentenció.


