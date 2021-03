Carlos Reinoso , leyenda del América en su etapa de jugador y entrenador, aseguró en exclusiva para TUDN y de cara al Clásico Nacional ante Chivas , que las Águilas se han equivocado en la contratación de futbolistas, pues hay varios que no merecen portar los colores azulcremas.

“Voy a hablar de lo que siento y pienso. Creo que se ha elegido muy mal sobre los futbolistas que tiene el América, hay cuatro, cinco chicos que juegan bien, pero hay otros que no merecen. Ahora tienen chance de contratar 10 extranjeros, y antes contratábamos tres, cuatro extranjeros y esos tenían que funcionar. Me da gusto por los chicos mexicanos, aunque venga de otros equipos, pero siendo mexicanos. Cambia mucho, creo que se ha elegido muy mal”, comentó el Maestro en Futbol Club de TUDN .

“Escuchaba que a un chico extranjero lo contrataron por internet y eso no puede pasar en un equipo como el América”, agregó tras las declaraciones que hizo el ‘ Piojo’ Herrera sobre el fichaje del paraguayo Sergio Díaz , quien llegó para el Guard1anes 2020 procedente del Real Madrid.

Reinoso dijo que no le gusta el estilo del América de Santiago Solari y cree que tiene más puntos de los que debería de tener por lo mostrado en la cancha en el Guard1anes 2021 .

“Como juegan me ha costado porque yo tengo un gusto diferente, con los principios, valores y con el juego que siempre ha hecho América. Ha ido mejorando partido a partido, tienen más puntos de lo que juegan, mantener el cero es prioridad. Ha tenido mucha fortuna en los resultados. El Clásico es diferente, se juega con el corazón”, señaló.

“(Antes) Jugábamos con la historia, con lo que nos pedían los directivos en esa época. Ha cambiado mucho el futbol, ya los vestidores son diferentes, los chicos no le dan la importancia que le da la afición joven de ahora. La afición quiere que gane, no le importa la forma. En un Clásico tiene que ser así, en un Clásico se gana, no se platica”.