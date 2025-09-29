    Pumas UNAM

    Descartan regreso de Efraín Juárez a Atlético Nacional tras crisis en Pumas

    El DT mexicano vive momentos complicados en el Apertura 2025 de la Liga MX.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Resumen | América remonta y golea a Pumas con actuación magistral de Zendejas

    El mal paso de los Pumas de Efraín Juárez ha hecho eco en Colombia, donde ya se maneja un supuesto regreso del mexicano al Atlético Nacional, equipo donde brilló por primera vez como entrenador.

    Luego de la humillante derrota de Pumas en el clásico capitalino ante América y la reciente falta de resultados de los universitarios, Efraín Juárez podría tener los días contados en El Pedregal.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, la prensa colombiana no lo coloca como primera opción para regresar al club verdolaga tras la salida de Javier Gandolfi. En el podcast, Palabras Mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez sentenció así la situación:

    "Juárez está a punto de salir de Pumas, otra vez con sus actitudes tribuneras en el puesto 10; está igual que León y ellos ya echaron al técnico.

    "Mucha gente dice que lo vuelvan a traer a Nacional; hasta donde entiendo, mientras esté esta directiva, Juárez no va a volver. Además, Nacional fue el que hizo campeón a Juárez, no al revés”.

    “Por el momento, veo al técnico actual sosteniéndose en el equipo; es de la casa, es cercano con los jugadores, sobre todo con los líderes del plantel", concluye.

    En el actual torneo, Efraín Juárez suma 10 partidos con tres victorias, cuatro empates y 3 derrotas, además de una tarjeta roja.

    Más sobre Pumas UNAM

    3:59
    El Color del Clásico Capitalino con David Faitelson

    El Color del Clásico Capitalino con David Faitelson

    1 min
    Maximin se burla de Pumas tras goleada de América en el clásico

    Maximin se burla de Pumas tras goleada de América en el clásico

    1 min
    Luis Pérez carga contra arbitraje tendencioso en el América vs. Pumas

    Luis Pérez carga contra arbitraje tendencioso en el América vs. Pumas

    1 min
    América golea a Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

    América golea a Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

    1:49
    Así describe Alex Zendejas el golazo que le metió a Keylor Navas

    Así describe Alex Zendejas el golazo que le metió a Keylor Navas

    Relacionados:
    Pumas UNAMEfraín JuárezAtlético Nacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD