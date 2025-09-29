Video Resumen | América remonta y golea a Pumas con actuación magistral de Zendejas

El mal paso de los Pumas de Efraín Juárez ha hecho eco en Colombia, donde ya se maneja un supuesto regreso del mexicano al Atlético Nacional, equipo donde brilló por primera vez como entrenador.

Luego de la humillante derrota de Pumas en el clásico capitalino ante América y la reciente falta de resultados de los universitarios, Efraín Juárez podría tener los días contados en El Pedregal.

Sin embargo, la prensa colombiana no lo coloca como primera opción para regresar al club verdolaga tras la salida de Javier Gandolfi. En el podcast, Palabras Mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez sentenció así la situación:

"Juárez está a punto de salir de Pumas, otra vez con sus actitudes tribuneras en el puesto 10; está igual que León y ellos ya echaron al técnico.

"Mucha gente dice que lo vuelvan a traer a Nacional; hasta donde entiendo, mientras esté esta directiva, Juárez no va a volver. Además, Nacional fue el que hizo campeón a Juárez, no al revés”.

“Por el momento, veo al técnico actual sosteniéndose en el equipo; es de la casa, es cercano con los jugadores, sobre todo con los líderes del plantel", concluye.