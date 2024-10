Bruno Marioni , exdelantero y extécnico de Pumas , destacó el triunfo de los universitarios sobre el América , equipo al que no ve siendo tricampeón de Liga MX .

“No, hoy te digo que no, porque no lo pudo mostrar este torneo, no está sólido, creo que muestra algunas falencias”, mencionó en la entrevista el actual gerente deportivo del Alianza Lima de Perú.