Brian Rodríguez ilusiona con sus palabras tras renovar con América

Video Ojo a las primeras palabras de Brian Rodríguez tras renovar con América

América hizo oficial la renovación de Brian Rodríguez la mañana de este miércoles, tal y como lo adelantó TUDN previo al partido entre las Águilas y Puebla de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025.

“Tenemos Rayito para rato con nosotros”, publicó América que le extendió el contrato al extremo uruguayo hasta 2029, de acuerdo con información de Julio Ibáñez.

Por su parte, Brian Rodríguez dio sus primeras palabras tras firmar por cuatro años más: “Muy feliz, muy contento de seguir perteneciendo a esta institución tan grande, con tanta historia”.

Además, el Rayito, que le ha ganado la titularidad a Allan Saint-Maximin, le dedicó un mensaje a la afición azulcrema por apoyarlo desde que llegó al club en agosto del 2022 procedente de LAFC.

“Desde el día uno me mostraron el amor que le tienen a este club, el amor que sienten con los jugadores, el apoyo siempre está, se demuestra en cada partido, en cada estadio al que vamos y también en redes sociales he recibido un montón de amor por parte de los azulcremas”, externó.

Con la renovación se acaban los rumores e incertidumbre sobre el futuro de Brian Rodríguez, quien estuvo muy cerca de abandonar al América el pasado verano para jugar en Catar.

El Rayito, de 25 años, suma 30 goles y 20 asistencias en más de 120 partidos con las Águilas, donde ya es un histórico al ser parte del tricampeonato de Liga MX.