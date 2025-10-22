    América

    Brian Rodríguez ilusiona con sus palabras tras renovar con América

    Las Águilas hicieron oficial la extensión de contrato del extremo uruguayo tras el partido ante Puebla.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Ojo a las primeras palabras de Brian Rodríguez tras renovar con América

    América hizo oficial la renovación de Brian Rodríguez la mañana de este miércoles, tal y como lo adelantó TUDN previo al partido entre las Águilas y Puebla de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025.

    “Tenemos Rayito para rato con nosotros”, publicó América que le extendió el contrato al extremo uruguayo hasta 2029, de acuerdo con información de Julio Ibáñez.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, Brian Rodríguez dio sus primeras palabras tras firmar por cuatro años más: “Muy feliz, muy contento de seguir perteneciendo a esta institución tan grande, con tanta historia”.

    Además, el Rayito, que le ha ganado la titularidad a Allan Saint-Maximin, le dedicó un mensaje a la afición azulcrema por apoyarlo desde que llegó al club en agosto del 2022 procedente de LAFC.

    “Desde el día uno me mostraron el amor que le tienen a este club, el amor que sienten con los jugadores, el apoyo siempre está, se demuestra en cada partido, en cada estadio al que vamos y también en redes sociales he recibido un montón de amor por parte de los azulcremas”, externó.

    Con la renovación se acaban los rumores e incertidumbre sobre el futuro de Brian Rodríguez, quien estuvo muy cerca de abandonar al América el pasado verano para jugar en Catar.

    El Rayito, de 25 años, suma 30 goles y 20 asistencias en más de 120 partidos con las Águilas, donde ya es un histórico al ser parte del tricampeonato de Liga MX.

    Video Resumen | América remonta en casa y vence al Puebla

    Más sobre América

    2 min
    América vs. Puebla: André Jardine revela lo que detonan las lesiones en el club

    América vs. Puebla: André Jardine revela lo que detonan las lesiones en el club

    1 min
    Hernán Cristante se burla de forma épica del América en derrota de Puebla

    Hernán Cristante se burla de forma épica del América en derrota de Puebla

    ¡Lo que no viste del América vs. Puebla de la Liga MX!
    ¡Lo que no viste del América vs. Puebla de la Liga MX!
    ¡Lo que no viste del América vs. Puebla de la Liga MX!

    ¡Lo que no viste del América vs. Puebla de la Liga MX!

    Liga MX
    18 fotos
    2 min
    América vs. Puebla: con goles de Brian Rodríguez y Ramón Juárez, las Águilas remontan

    América vs. Puebla: con goles de Brian Rodríguez y Ramón Juárez, las Águilas remontan

    1 min
    América vs. Puebla: ¿Había penal sobre Alan Cervantes? Esto opina Fernando Guerrero

    América vs. Puebla: ¿Había penal sobre Alan Cervantes? Esto opina Fernando Guerrero

    Relacionados:
    AméricaBrian Rodríguez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD