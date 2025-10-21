Video ¡Bombazo! La figura de América que renueva contrato

Brian Rodríguez, quien anotó gol por América en la derrota ante Cruz Azul el pasado fin de semana, renovó su contrato con el club en las últimas horas.

De acuerdo a información de Alex de la Rosa de TUDN, el vínculo del delantero uruguayo con las Águilas se extendió hasta el 2029.

A falta de hacerse oficial por parte del América, Brian Rodríguez seguirá liga al club al cual llegó en el pasado 2022, esto procedente del LAFC de la MLS.

El contrato del charrúa finalizaba en un principio en junio de 2026 y su rendimiento en tres años es de 121 partidos y 30 goles anotados hasta este 21 de octubre.

En el actual certamen, el sudamericano suma un total de 696 minutos en 13 partidos jugados, con saldo de cinco goles y tres asistencias.