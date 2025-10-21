    Brian Rodríguez

    Brian Rodríguez renueva contrato con América hasta 2029

    El futbolista logró la extensión de su vínculo con el cuadro de las Águilas en las últimas horas.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    ¡Bombazo! La figura de América que renueva contrato

    Brian Rodríguez, quien anotó gol por América en la derrota ante Cruz Azul el pasado fin de semana, renovó su contrato con el club en las últimas horas.

    De acuerdo a información de Alex de la Rosa de TUDN, el vínculo del delantero uruguayo con las Águilas se extendió hasta el 2029.

    A falta de hacerse oficial por parte del América, Brian Rodríguez seguirá liga al club al cual llegó en el pasado 2022, esto procedente del LAFC de la MLS.

    El contrato del charrúa finalizaba en un principio en junio de 2026 y su rendimiento en tres años es de 121 partidos y 30 goles anotados hasta este 21 de octubre.

    Brian Rodríguez es titular en el partido de América vs. Puebla, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    En el actual certamen, el sudamericano suma un total de 696 minutos en 13 partidos jugados, con saldo de cinco goles y tres asistencias.

    En América preocupan bajas rumbo al cierre del Apertura 2025

