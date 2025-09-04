Video Bora critica a Chivas: 'Es un coche normal, los demás son Maseratis'

Velibor Milutinovic, conocido popularmente solo por Bora, habló este jueves, entre otros temas, sobre lo que representa para Chivas no tener extranjeros y sobre el tipo de pasión que no tiene el mexicano para ser campeón del mundo.

El único técnico que ha dirigido en cinco mundiales consecutivos a cinco diferentes selecciones, México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002), estuvo en Faitelson sin Censura con David Faltelson y expresó sus ahí sus conceptos sobre ambos temas.

PUBLICIDAD

Primero, Faitelson le cuestionó sobre si Pumas debería estar al nivel de América, Tigres, Toluca, Rayados y Cruz Azul, y el técnico serbio trató de explicar la realidad de Universidad poniendo de ejemplo a Guadalajara.

"Ellos tienen nivel que deben tener. No es fácil, por ejemplo Chivas. Tener jugadores extranjeros es una enorme ventaja, tener ocho extranjeros o nueve. Es difícil estar en nivel" explicó y añadió, "cuando la gente compara a Chivas con otro equipo no se pueden comparar. No se puede hacer comparación porque uno tiene un Maserati y el otro un coche normal", respondió el técnico.

A lo que Faitelson cuestionó sobre si el jugador mexicano no era un Maserati.

"No, no, con todo respecto. Por ejemplo cuando era jugador teníamos cuatro extranjeros extraordinarios: Cabinho, Spencer, Cándido y Muñante, pero eran de primerísimo nivel. América tenía a Carlos (Reinoso) y todo. Los tiempos son diferentes", completó.

Sobre, el otro tema, la pasión que se necesita para ser campeón del mundo, Bora también tuvo palabras y una explicación.

"Primero para ser campeón debes tener tantas cosas. En este momento que equipo son favoritos (Argentina, Brasil, Francia, España) ¿por qué?, no creo en proyectos. Ellos tienen pasión, yo trabajé en San Lorenzo y jugamos contra Boca, Independiente, Racing, Vélez. Es pasión en la calle, en el entrenamiento. Es una pasión, México tiene pasión, pero es diferente a la que tiene Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil", explicó

PUBLICIDAD

"En Europa tienes a España, Francia, tienes Portugal. Pasión increíble, muy diferente a la pasión de aquí. Enséñale eso al jugador, con el público como debe ser que debe hacer", añadió

Faitelson le recordó entonces al ex técnico de Pumas, que ellos tiene mejores futbolistas y Bora regresó a lo de la pasión que sienten por el futbol en esos países.

"Por eso te digo porque tienen pasión, porque viven, comen, juegan y van con pelota, entrenan...", respondió.

- Y el mexicano, ¿no?

No, si tú vez por ejemplo la actitud de los jóvenes de enseñanza es diferente. Los entrenadores de Argentina por ejemplo. Tanta cosa que influye. Es muy difícil decir esto, esto, esto, pero tanta cosa y eso es la pasión. En España, tú tiene pasión en Barcelona, en Madrid, en Sevilla en todos lugares. Es pasión, pero diferente. Si comienzo a explicarte tengo que sacar mis apuntes, pero no", concluyó.

¿Quién es Bora Milutonovic?

Serbio de nacimiento, Bora está por cumplir 81 años, llegó como jugador a Pumas en 1972 y en 1977 se convirtió el técnico de Universidad con el que fue campeón, entre 1980 y 81, de L iga, Copa de Campeones de la Concacaf y Copa Interamericana.

Y es el único técnico que ha dirigido en cinco mundiales consecutivos a cinco selecciones: México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002).