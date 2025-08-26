En el segundo día del microciclo de la Selección Mexicana, jugadores y el cuerpo técnico se llevaron una grata sorpresa con la visita de Bora Milutinovic.

El ex técnico del Tri acudió a las instalaciones del CAR para presenciar parte del entrenamiento del equipo de Javier Aguirre donde intercambio algunas palabras con el ‘Vasco’ y Rafael Márquez quienes se mostraron muy contentos con la visita del serbio.

Y un momento curioso se dio cuando Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, le obsequió a Bora una chamarra del combinado tricolor para que pudieran tomarse una fotografía del recuerdo de su visita.

Cabe mencionar que Bora Milutinovic dirigió a Javier Aguirre en el Mundial de México 1986 y le tiene un gran cariño al futbol mexicano tras dos etapas como técnico de la Selección Mexicana, así como a los Pumas.

De igual forma el técnico serbio es reconocido mundialmente por haber dirigido en cinco mundiales con distintas selecciones: México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002).