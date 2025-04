Uno de los motivos por lo cual Adolfo Bautista triunfo con Chivas fue la mentalidad que desde inicios de su carrera le distinguió, ya que asegura que es uno de los principales factores para salir adelante como futbolista.

“Al Chicharito yo lo vi en los inicios, tenemos una anécdota cuando empezó ya no lo quería un entrenador, que estaba ahí. Le dijeron ponte a estudiar y comenzó a llorar, a mí me tocó y le dije: ‘Tú sigue trabajando y siguió con la mentalidad de quedarse. Me quedaba con Omar Bravo, con Venado a rematar, él se quedaba porque él quería crecer, aprender. Es la mentalidad de alguien que quiere y se quedaba a definir, controlar, poco a poco, le tocó la virtud de que llegara un entrenador, el Güero Real, y comenzó a anotar goles y después la oportunidad de irse a Manchester, fue cuando lo vendieron”.

Publicidad

LO IBAN A DESECHAR

“Iban a desechar a un Chicharito, cuando él con su mentalidad, a lo mejor decían que técnicamente no era bueno, quiso aprender, quiso rodearse con gente que sabía. Hoy en día el futbolista dice voy a entrenar hora y media y ya me voy. No hoy en día son 24 horas de ser tu profesión. Voy a entrenar, qué más hago, me alimento bien, en las tardes hago un poco más de técnica, que me hace falta estudiar. El futbolista no lo hace, piensa que son por día dos o tres horas y se acabó”, agregó Bautista

“Hugo Sánchez para mi es el mejor mexicano que ha dado y también con una gran mentalidad. Le decían indio, de todo y él aguantó y hasta dónde llegó. Lo triste que el mexicano, la afición, la gente no lo quiere, no quiere a Chicharito. Si Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito hubieran nacido en Argentina o en Brasil serían dioses, pero aquí tenemos ese malinchismo de no darle el valor que ha conseguido tal jugador. El ego de muchos mexicanos”, remató el exfutbolista.