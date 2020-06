Beto Valdés revela quién le permitió ‘tundir’ a Ricardo Peláez

Beto relata cómo se estaba “dando con todo con Ricardo Peláez”, a lo que ‘Don Boni’ le llamó la atención y le dijo: “¡Chamaco! ¿Qué no sabe quién es este señor? ¿Qué no sabe que es un histórico?”

Bonifacio Núñez vio el relato de Beto Valdés y lo invitó a continuar. “Si ya me balconeaste cuenta lo que te contesté en corto”.

“Este Sr. es Ricardo Peláez, histórico y patrimonio de nuestro futbol. ¿Qué No entiendes? Tú no has ganado nada”.