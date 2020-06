Un asado en casa de Nacho Ambriz llevó al Necaxa a vencer a Cruz Azul

Vencer a Cruz Azul en la Final no fue cosa fácil. El estadio Azteca con mayoría de aficionados celestes impresionó a los jugadores de los Rayos; sin embargo, el aliento de sus seguidores fue un empuje hacia el tan anhelado campeonato.

"Llegamos al estadio y el nervio de siempre, empezar a visualizarte como campeón, visualizar cosas importantes, pero también a la mente se te venía qué pasaba si perdemos, tenía que darme unos cachetadones para que no vinieran esas ideas a la cabeza. Una vez saliendo a la cancha vimos que era todo azul el estadio Azteca, pero nos sentimos fortalecidos porque veíamos algunas manchitas rojas que yo sabía que dentro de esas manchitas estaba mucha gente que quería ver a este equipo campeón. Siento que esa fue nuestra fortaleza para sacar ese partido adelante”.

Pero para levantar la copa, el equipo tuvo que imponerse en la cancha, en donde la pasión se desbordó sin cesar. Fue ahí donde Picas tuvo un encontronazo particular con Carlos Hermosillo .

"Yo siempre tuve un pique muy personal con Hermosillo. Con él tuve muchos roces, me ganó muchas veces, le gané muchas veces, pero en esa final me tocó a mí marcarlo personalmente. Nos decíamos de todo, nos insultábamos, nos escupíamos, nos jalábamos el cabello, recordarnos todo todo todo. Al final, yo siento que todo eso se queda en la cancha y después quién lo iba decir que en el tercer título, Carlos se convierte en una figura importante para nosotros en Necaxa y desde ahí empezó nuestra gran amistad. Hoy tengo una gran amistad con él y luego de repente nos acordamos de todas esas malas palabras que nos dijimos, pero ya me confesé”, recordó con simpatía.