    Necaxa

    Necaxa vs. San Luis EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Rayos y Potosinos se enfrentan en partido de la Jornadda 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    Gol tempranero de Necaxa:


    Apenas corría el minuto 4 de juego y, en una jugada que nació desde el medio campo, Franco Rossano tomó el balón por izquierda, metió el pase filtrado al área, donde apareció Julián Carranza para empujarla al fondo y poner el 1-0 del Necaxa.

    Le anulan el segundo al Necaxa

    Julián Carranza remata de cabeza en el área tras tiro de esquina, la manda al fondo, pero no vale por fuera de lugar.

    Roja para San Luis

    Robson Bambu se gana la segunda amarilla y es expulsado del partido antes del descanso.

    El segundo de los Rayos

    Ya con ventaja numérica, al 59', en una jugada por banda izquierda, el balón fue centrado con precisión al corazón del área, donde apareció Tomás Badaloni con gran salto, metió el cabezazo certero y lo mandó al fondo para el 2-0 en la pizarra.

    NecaxaAtlético San Luis

