Necaxa Necaxa vs. San Luis EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Rayos y Potosinos se enfrentan en partido de la Jornadda 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Gol tempranero de Necaxa:



Apenas corría el minuto 4 de juego y, en una jugada que nació desde el medio campo, Franco Rossano tomó el balón por izquierda, metió el pase filtrado al área, donde apareció Julián Carranza para empujarla al fondo y poner el 1-0 del Necaxa.

Le anulan el segundo al Necaxa

Julián Carranza remata de cabeza en el área tras tiro de esquina, la manda al fondo, pero no vale por fuera de lugar.

Roja para San Luis

Robson Bambu se gana la segunda amarilla y es expulsado del partido antes del descanso.

El segundo de los Rayos