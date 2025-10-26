Video "Se put… y nos gritan": Chiquete cuenta sin filtros la clave de Cruz Azul

Atlético de San Luis y Necaxa se enfrentarán en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez en la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025. En la tabla, el equipo local se encuentra en la posición 10 con 16 puntos tras sumar cinco victorias en la temporada.

Una victoria en su último encuentro les ha permitido llegar al partido con una racha positiva. En contraste, Necaxa ocupa la posición 17 con 10 puntos y solo dos victorias en lo que va del torneo, además de haber sufrido una derrota en su más reciente partido.

Un nuevo encuentro se marca en el calendario de la Liga MX: la diferencia de puntos entre ambos equipos resalta la importancia de este partido para el Necaxa, que busca mejorar su desempeño en la liga.

Dado que el Atlético de San Luis se encuentra en una mejor posición, este enfrentamiento promete ser crucial para ambos conjuntos en su búsqueda de puntos. No dejes pasar la oportunidad de seguir este duelo y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. NECAXA DE LA JORNADA 15

Atlético de San Luis llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Pumas en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa.

Por su parte, Necaxa, que rescató un punto ante Cruz Azul, buscará mejorar su rendimiento y dejar atrás las dudas que han surgido en su juego reciente.

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Necaxa: el juego es el domingo 26 de octubre de 2025 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Necaxa: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Necaxa: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.