    FC Juárez

    Juárez vs. Atlas: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Con gol de vestidor al minuto de juego y autogol cuando se moría el tiempo, los de Juárez se llevaron los tres puntos ante los Rojinegros.

    Por:Erick Morales Baca
    En partido de la Jornada 8 del Torneo clausura 2026 de la Liga MX, Juárez derrotó 3-1 al Atlas y volvió a conocer la victoria, misma que no conocía desde la fecha 1 de la competencia.

    El primer tanto cayó al minuto de juego, cortesía de Jose Rodríguez, quien hizo estallar la grada del Estadio Olímpico Benito Juárez.

    Pero la misma tribuna debió guardar silencio cuando Arturo González empató los cartones por la vía del penal, lo que parecía indicaba la remontada rojinegra.

    Sin embargo, al 45 Denzell García le regresó la ventaja a los Bravos y, ya en los últimos minutos, un autogol de Gustavo Ferrareis puso el definitivo 3-1 para los de Juárez.

    Con este marcador Juárez logró su segunda victoria de la competencia y avanzó al puesto 13 de la tabla; mientras que Atlas comprometió su sexto lugar al quedarse con 13 unidades.

    FC JuárezAtlas

