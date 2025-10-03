La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre el Atlas y el FC Juárez. Este partido se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de 2025 en el Estadio Jalisco, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

Atlas, conocido por su sólida defensa, se enfrentará a un FC Juárez que ha mostrado un juego ofensivo interesante en las últimas jornadas.

Históricamente, Atlas ha sido un equipo que ha luchado por encontrar su lugar en la élite del futbol mexicano, mientras que FC Juárez ha trabajado arduamente para consolidarse en la Liga MX. Este duelo promete ser un espectáculo lleno de emociones y sorpresas.

Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 12

Atlas llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Necaxa en su último encuentro, lo que les da confianza y refuerza su deseo de seguir sumando puntos en casa. Por su parte, FC Juárez también se presenta en un buen momento, habiendo superado a León, lo que les inyecta energía y les permite afrontar el desafío con la intención de mantener su racha positiva.

Cuándo es el Atlas vs. FC Juárez: el juego es el viernes, 3 de octubre de 2025 en el Jalisco.

A qué hora es el Atlas vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Atlas vs. FC Juárez: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por ViX.