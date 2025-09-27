Video Resumen | Atlas saca el triunfo sobre la hora con error infantil del Necaxa

Atlas vs. Necaxa fue un partido que sin mucho cartel demostró un juego emocionante, vibrante y en el que apareció de todo; goles, tarjetas amarillas, una expulsión, penal y hasta bronca en tiempo de compensación como parte de la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025.

Los Rojinegros se fueron siempre con ventaja hasta que tras el tercer gol logró mantenerla para los tres puntos, los primeros en el Estadio Jalisco para el club y para el estratega Diego Cocca en lo que va del torneo.

Los goles del conjunto tapatío fueron de Mateo García apenas a los nueve minutos de juego, Uros Djurdjevic sobre el 29’ y de Diego González al 90+4’ de penal. Por los Rayos marcaron Tomás Jacob al 17’ y Diber Cambindo al 57’, éste que debió salir de cambio por lesión.

Además, el partido acabó en bronca, luego de que entre Johan Rojas y Diego de Buen tiraron y golpearon a Matías Cóccaro en compensación y que incluso desató tremendos empujones entre dos equipos donde incluso Unsaín se salvó de la expulsión con una reacción violenta.

Con ello, Necaxa sigue sin ganar en calidad de visitante bajo la era de Fernando Gago en la Liga MX, saldo de un empate y cinco derrotas en seis partidos; fue el segundo descalabro consecutivo y ambos en Guadalajara, pues en la pasada Fecha Doble cayó ante Chivas.

El siguiente partido de los Rayos será en casa frente al Pachuca, que retomó el triunfo este sábado tras imponerse de local al Atlético de San Luis y da un tanque de oxígeno a Jaime Lozano.

Atlas, por su parte, obtuvo su primera victoria ante Necaxa desde abril de 2023, cuando ganó de visitante 1-3; como local no se imponía ante los Rayos desde octubre de 2022.

El siguiente compromiso del Atlas será el 3 de octubre de nuevo en el Estadio Jalisco pero ante FC Juárez, que llegará con un par de victorias consecutivas.