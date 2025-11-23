Video ¡Liguilla completa! Así se jugarán los Cuartos de Final de Liga MX

Los Bravos de Juárez firmaron su paso a los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX al superar a Pachuca en el Play in y ahora se enfrentarán a Toluca.

El conjunto de los Bravos tenía una segunda oportunidad de meterse a la fiesta grande en casa y no la desaprovecharon al imponerse por 2-1 para meterse por primera vez a la fiesta grande del futbol mexicano.

Fue al minuto 15 cuando Juárez rompió el empate gracias a la anotación de Madson que, con un remate poco ortodoxo y un desvió, puso el 1-0 sobre Pachuca.

Los Tuzos fueron creciendo en el partido, sin embargo, en su mejor momento los Bravos volvieron a pegar con gol de José Luis Rodríguez.

Pero antes de que terminara la primera parte, Pachuca encontró el gol del descuento por medio de Jhonder Cádiz.

Para la segunda parte los visitantes se hicieron dueños del esférico, pero no pudieron ser efectivos frente al arco rival, incluso con la expulsión de Brian García al 68’.

Los Tuzos se fueron con todo al frente, pero no encontraron el gol del empate. Incluso al 90+5 Ricardinho había marcado el tercer gol de Bravos, sin emabrgo, su anotación fue anulada que provocó que hubieran dos expulsados, uno por cada equipo.

Con el triunfo los Bravos enfrentarán en Cuartos de Final al Toluca, el primer juego se jugará en la Juárez y la vuelta en el estadio Nemesio Diez.