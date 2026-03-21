Liga MX 'Hormiga' González supera a Chicharito en marca dentro de Chivas El 'Otaku del gol' deja atrás a un histórico del Rebaño gracias al gol conseguido ante Monterrey.

Video 'Hormiga' González supera a Chicharito en este rubro dentro de Chivas

Amrnado 'Hormiga' González, delantero de Chivas de Guadalajara, demostró que está en un momento inmejorable dentro del futbol mexicano en el partido ante Monterrey, algo que le valió incluso superar una marca que tenía 'Chicharito' Hernández.

Javier Hernández Balcázar dejó huella como goleador en Chivas... en su primera etapa desde luego. En aquel entonces, Chicharito rompía a diestra y siniestra la Liga MX y, de paso, se hizo con el corazón de los aficionados rojiblancos.

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A pesar de eso, ahora el momento es de Armando 'Hormiga' González, incluso líder goleador del Torneo Clausura 2026 con 10 tantos, el último de ellos ante los Rayados, que también le permitió superar a Chicharito.

Hernández Balcázar llegó a 21 anotaciones en un año futbolístico entre el Torneo Apertura 2009 y el Torneo Bicentenario 2010.

La 'Hormiga' González acaba de superar este registro con 22 goles entre el Torneo Apertura 2026 y el Torneo Clausura 2026... y contando, ya que el tanto con el que abrió el marcador en el 'Gigante de Acero' fue conseguido recién en la Jornada 12.