    Liga MX

    'Hormiga' González supera a Chicharito en marca dentro de Chivas

    El 'Otaku del gol' deja atrás a un histórico del Rebaño gracias al gol conseguido ante Monterrey.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video 'Hormiga' González supera a Chicharito en este rubro dentro de Chivas

    Amrnado 'Hormiga' González, delantero de Chivas de Guadalajara, demostró que está en un momento inmejorable dentro del futbol mexicano en el partido ante Monterrey, algo que le valió incluso superar una marca que tenía 'Chicharito' Hernández.

    Javier Hernández Balcázar dejó huella como goleador en Chivas... en su primera etapa desde luego. En aquel entonces, Chicharito rompía a diestra y siniestra la Liga MX y, de paso, se hizo con el corazón de los aficionados rojiblancos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Resumen | León muestra otra ‘garra’ y le gana al San Luis
    7:00

    Resumen | León muestra otra ‘garra’ y le gana al San Luis

    Liga MX
    ¡Gool de la Fiera! Miguel Emilio Rodríguez está en buena posición
    2:23

    ¡Gool de la Fiera! Miguel Emilio Rodríguez está en buena posición

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Pumas vs. América: ¡Inicia el partido!
    1 mins

    ¡EN VIVO! Pumas vs. América: ¡Inicia el partido!

    Liga MX
    ¡Andrés Sánchez se estira y evita el segundo! León sigue de 'cacería'
    1:32

    ¡Andrés Sánchez se estira y evita el segundo! León sigue de 'cacería'

    Liga MX
    ¡Escopetazo de Rodrigo Echeverría! Esférico se va por encima del travesaño
    1:32

    ¡Escopetazo de Rodrigo Echeverría! Esférico se va por encima del travesaño

    Liga MX
    ¡Error en la salida de León! San Luis lo empata con gol de Salles-Lamonge
    1:32

    ¡Error en la salida de León! San Luis lo empata con gol de Salles-Lamonge

    Liga MX
    ¡Ruge la Fiera! Gool del Nene Beltrán, de zurda para el 0-1
    1:34

    ¡Ruge la Fiera! Gool del Nene Beltrán, de zurda para el 0-1

    Liga MX
    León derrota a domicilio al Atlético de San Luis en la Jornada 12 de la Liga MX
    2 mins

    León derrota a domicilio al Atlético de San Luis en la Jornada 12 de la Liga MX

    Liga MX
    Jesús 'Tecatito' Corona se lesiona previo al Monterrey vs. Chivas
    2 mins

    Jesús 'Tecatito' Corona se lesiona previo al Monterrey vs. Chivas

    Liga MX
    ¡EN VIVO! San Luis vs. León de la J12 del Clausura 2026 AQUÍ
    0:32

    ¡EN VIVO! San Luis vs. León de la J12 del Clausura 2026 AQUÍ

    Liga MX

    A pesar de eso, ahora el momento es de Armando 'Hormiga' González, incluso líder goleador del Torneo Clausura 2026 con 10 tantos, el último de ellos ante los Rayados, que también le permitió superar a Chicharito.

    Hernández Balcázar llegó a 21 anotaciones en un año futbolístico entre el Torneo Apertura 2009 y el Torneo Bicentenario 2010.

    La 'Hormiga' González acaba de superar este registro con 22 goles entre el Torneo Apertura 2026 y el Torneo Clausura 2026... y contando, ya que el tanto con el que abrió el marcador en el 'Gigante de Acero' fue conseguido recién en la Jornada 12.

    Eso sí, si el 'Otaku' del gol es llamado a Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 26, no tendrá tantas chances de convertir más goles en el presente año futbolístico, ya que se perdería la Liguilla.

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX