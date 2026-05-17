Liga MX Cruz Azul analiza jugar la Final del Clausura 2026 en el estadio Ciudad de los Deportes El conjunto Celeste quiere mantenerse en la Ciudad de México tras jugar los Cuartos y Semis en el Banorte.

Video Cruz Azul busca opciones para jugar la Final del Clausura 2026

Después de conseguir su pase a la Final del Clausura 2026, Cruz Azul estaría analizando jugar su partido en la Ciudad de México, específicamente en el estadio Ciudad de los Deportes, luego de jugar los Cuartos y Semifinales en el Banorte.

La primera opción que tiene la Máquina es jugar en el estadio Cuauhtémoc como lo hicieron en la temporada regular, pero de acuerdo con Adrián Esparza, reportero de TUDN, la dirección deportiva propuso volver a su antigua casa.

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Ante esta situación, Cruz Azul tendría que entablar pláticas a marchas forzadas con los dueños del estadio Ciudad de los Deportes con quienes no terminaron de la mejor forma tras la última vez que jugaron como local en dicho inmueble.

Otro estadio que le gustaría a la Máquina jugar el partido de la Final de la Liga MX es el Olímpico Universitario, pero esa posibilidad luce lejana de acuerdo con Adrián Esparza.

Será este lunes a mediodía cuando se de a conocer en que estadio Cruz Azul recibirá su partido como local de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX.