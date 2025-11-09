Una vez que consiguió el campeonato de goleo individual, tras anotar en la victoria de Chivas 4-2 sobre Monterrey, Armando González dijo sentirse contento por su logro y en general por el del Rebaño Sagrado.

"Feliz de qué se haya dado, si no se daba, de todas maneras, contento por el torneo que todavía falta, queremos concluirlo con un campeonato y muy contento por quedar campeón de goleo, que no es algo que pase muy común en mexicanos, ser campeón de goleo".

A pesar de llevarse el título de goleo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, La Hormiga no pierde el piso y apunta a más retos y logros en su carrera deportiva.

"Un orgullo y un fruto de mi trabajo día a día, sé que vienen muchísimas grandes cosas todavía, pero para que eso pase tengo que seguir trabajando".

Ya pensando en lo que será la Liguilla, donde las Chivas se medirán al Cruz Azul en los Cuartos de Final, el artillero aceptó que enfrentarán a un equipo complicado, pero se mostró confiado en que saldrán victoriosos.

"Cruz azul es un gran equipo, no deja de ser de los mejores equipos en los últimos años en el fútbol mexicano y va a ser un gran partido, no tenemos miedo, tenemos esas ganas, esa decisión de ir a luchar por el campeonato".

Finalmente, al hablar de su convocatoria a la Selección Mexicana, a la que estaba a punto de incorporarse, Armando González advirtió que sí se ve en el Mundial de 2026 y espera dar lo mejor para ganarse su puesto.