La lucha contra la violencia de género parece no tener tregua y en el futbol mexicano no es la excepción; la árbitra mexicana Katia Itzel García, asidua silbante central, como juez de línea y de VAR en la Liga MX varonil, volvió a ser objetivo de mensajes violentos con perspectiva de género.

En una de sus historias en su cuenta personal de Instagram, Katia Itzel García expuso varios mensajes que le hicieron llegar a través de las redes sociales con relación a su trabajo arbitral y en donde incluso en uno de ellos hicieron referencia a ‘Chicharito’ Hernández luego de su controversia en las mismas redes sobre el rol de la mujer en la sociedad.

PUBLICIDAD

“Deberías dejar de meterte en deportes donde están los hombres, estamos cansados de la inclusión a la fuerza, regrésate a la cocina”, fue uno de los comentarios despectivos hacia su labor arbitral en el futbol profesional.

“Mija es que tienen razón, sí estás bien p*ndeja, ahora entiendo al Chicharito Hernández, mejor vete a la cocina o a lavar el baño”, escribió un usuario más en un hecho reprobable y que la propia Katia Itzel ha vuelto a denunciar y exponer en las redes sociales.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE KATIA ITZEL ES INTIMIDADA CON MENSAJES VIOLENTOS

La árbitra mexicana expuso en agosto pasado, tras su actuación en la Leagues Cup, mensajes amenazantes y también con violencia con perspectiva de género e incluso generó tremenda controversia al respecto entre David Faitelson y el exárbitro Fernando Guerrero.