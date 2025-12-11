    Liga MX

    Final Liga MX: Ozziel Herrera se pierde última hora la final de ida vs. Toluca

    El jugador mexicano se ha convertido en una pieza clave del equipo de Guido Rodríguez.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX

    Uno de los futbolistas mas determinantes de los Tigres se perderá el partido de ida de la final del Apertura 2025 frente a Toluca debido a molestias físicas.

    De acuerdo con información de Vladimir García, reportero de TUDN, Ozziel Herrera causó baja para el juego frente a los Diablos Rojos debido a molestas en su pierna derecha por lo que el cuerpo técnico tomó la decisión de cuidarlo de cara al juego de vuelta.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX
    1:03

    Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX

    Liga MX
    Tigres vs. Toluca, Final de ida, Liga MX Apertura 2025: Alineaciones confirmadas
    1 mins

    Tigres vs. Toluca, Final de ida, Liga MX Apertura 2025: Alineaciones confirmadas

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Tigres vs. Toluca en la Final de Ida del Apertura 2025
    Liga MX
    Final Liga MX: Prohíben espectacular recibimiento para Tigres previo al juego vs. Toluca
    1 mins

    Final Liga MX: Prohíben espectacular recibimiento para Tigres previo al juego vs. Toluca

    Liga MX
    ¡El Volcán comienza a hacer erupción! Tigres llega al Universitario
    1:38

    ¡El Volcán comienza a hacer erupción! Tigres llega al Universitario

    Liga MX
    La histórica prohibición a Tigres en plena Final de Liga MX
    1:41

    La histórica prohibición a Tigres en plena Final de Liga MX

    Liga MX
    Tigres vs. Toluca, partido EN VIVO, ida de la Gran Final del Apertura 2025 Liga MX: prohíben festejos a Libres y Lokos
    21 Historias
    Liveblog

    Tigres vs. Toluca, partido EN VIVO, ida de la Gran Final del Apertura 2025 Liga MX: prohíben festejos a Libres y Lokos

    Liga MX
    Chicharito lanza mensaje a minutos de que Chivas anunciara su salida
    2 mins

    Chicharito lanza mensaje a minutos de que Chivas anunciara su salida

    Liga MX
    Chicharito lanza mensaje tras adiós a Chivas, “estoy emocionado con lo que se viene”
    3:13

    Chicharito lanza mensaje tras adiós a Chivas, “estoy emocionado con lo que se viene”

    Liga MX
    Final Liga MX: Cuál fue el resultado del Toluca vs. Tigres en el Apertura 2025
    1 mins

    Final Liga MX: Cuál fue el resultado del Toluca vs. Tigres en el Apertura 2025

    Liga MX

    En esta liguilla del Apertura 2025, Ozziel Herrera había disputado los e ncuentros de los Cuartos de Final ante Xolos de Tijuana donde anotó en el juego de vuelta y también sumó minutos en las semifinales frente al cuadro de Cruz Azul.

    SEBASTIÁN CÓRDOVA NI A LA BANCA PARA LA FINAL

    Sebastián Córdova nuevamente se perderá un partido con los Tigres luego de que no fuera considerado por el cuerpo técnico.

    El atacante mexicano no disputa un partido con los de la UANL desde la jornada 9 del Apertura 2025 y desde aquel partido frente a Pumas no ha sido convocado por Guido Pizarro.

    Relacionados:
    Liga MXTolucaTigresOzziel Herrera

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX