Liga MX Final Liga MX: Ozziel Herrera se pierde última hora la final de ida vs. Toluca El jugador mexicano se ha convertido en una pieza clave del equipo de Guido Rodríguez.

Por: Raúl Martínez

Video Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX

Uno de los futbolistas mas determinantes de los Tigres se perderá el partido de ida de la final del Apertura 2025 frente a Toluca debido a molestias físicas.

De acuerdo con información de Vladimir García, reportero de TUDN, Ozziel Herrera causó baja para el juego frente a los Diablos Rojos debido a molestas en su pierna derecha por lo que el cuerpo técnico tomó la decisión de cuidarlo de cara al juego de vuelta.

En esta liguilla del Apertura 2025, Ozziel Herrera había disputado los e ncuentros de los Cuartos de Final ante Xolos de Tijuana donde anotó en el juego de vuelta y también sumó minutos en las semifinales frente al cuadro de Cruz Azul.

SEBASTIÁN CÓRDOVA NI A LA BANCA PARA LA FINAL

Sebastián Córdova nuevamente se perderá un partido con los Tigres luego de que no fuera considerado por el cuerpo técnico.