    Liga MX

    Mohamed reacciona al "grave error" de Hugo González en la Final Tigres vs. Toluca

    El técnico del Toluca recordó que Nahuel Guzmán también se ha equivocado en una Final de Liga MX.

    Video 'Turco' Mohamed habla del error que le costó la derrota al Toluca en la Final

    Antonio ‘Turco’ Mohamed lamentó el error de Hugo González que provocó el gol de Ángel Correa con el que Tigres venció 1-0 a Toluca en la Final de ida de la Liga MX.

    Es un error grave, pero el equipo se tendrá que sobreponer”, mencionó el entrenador de los Diablos Rojos en rueda de prensa después de recordar otros errores en las siete Finales de Liga MX que ha dirigido, incluido uno de Nahuel Guzmán.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    'Turco' Mohamed habla del error que le costó la derrota al Toluca en la Final
    2:33

    'Turco' Mohamed habla del error que le costó la derrota al Toluca en la Final

    Liga MX
    Nahuel Guzmán entra a los libros de historia en la Final del Apertura 2025 vs. Toluca
    1 mins

    Nahuel Guzmán entra a los libros de historia en la Final del Apertura 2025 vs. Toluca

    Liga MX
    La épica reacción de Ángel Correa por jugar su primera Final de Liga MX
    1 mins

    La épica reacción de Ángel Correa por jugar su primera Final de Liga MX

    Liga MX
    Final Liga MX: Ozziel Herrera se pierde última hora la final de ida vs. Toluca
    1 mins

    Final Liga MX: Ozziel Herrera se pierde última hora la final de ida vs. Toluca

    Liga MX
    Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX
    1:03

    Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX

    Liga MX
    Final de Liga MX: Tigres vence a Toluca con gol de Ángel Correa
    2 mins

    Final de Liga MX: Tigres vence a Toluca con gol de Ángel Correa

    Liga MX
    Final Liga MX: Prohíben espectacular recibimiento para Tigres previo al juego vs. Toluca
    1 mins

    Final Liga MX: Prohíben espectacular recibimiento para Tigres previo al juego vs. Toluca

    Liga MX
    ¡El Volcán comienza a hacer erupción! Tigres llega al Universitario
    1:38

    ¡El Volcán comienza a hacer erupción! Tigres llega al Universitario

    Liga MX
    La histórica prohibición a Tigres en plena Final de Liga MX
    1:41

    La histórica prohibición a Tigres en plena Final de Liga MX

    Liga MX
    Tigres vs. Toluca, partido EN VIVO, ida de la Gran Final del Apertura 2025 Liga MX: ¡Tigres tiene ventaja en la Final!
    70 Historias
    Liveblog

    Tigres vs. Toluca, partido EN VIVO, ida de la Gran Final del Apertura 2025 Liga MX: ¡Tigres tiene ventaja en la Final!

    Liga MX

    “Todavía es muy prematuro para analizar lo que pasó, el futbol es de errores y aciertos, si salimos campeones el error queda archivado y si no se van a acordar todos.

    “Cuando perdimos la Final vs. Tigres en Monterrey todos se acuerdan del error de Hugo, pero Nahuel hizo un autogol acá y no se acuerda nadie. Contra América Charly (Rodríguez) hizo un autogol y allá (Jorge) Sánchez cometió un error y todos se acuerdan del error de Sánchez, siempre se acuerdan del error que pierde”, reflexionó el argentino.

    El ‘Turco’ Mohamed aseguró que la Final del Torneo Apertura 2025 está “totalmente abierta” y confía en que Toluca logrará remontar y ser bicampeón en la cancha del Estadio Nemesio Diez este domingo 14 de diciembre.

    “Vamos a jugar el partido en casa, sabiendo que estamos abajo del marcador, ya hemos tenido esta situación, en varios momentos de la Liguilla y el equipo se ha sobrepuesto, esperemos que sea esta vez igual que las otras, sabemos nuestra cancha cómo es, con la velocidad, altura y veremos cómo se presenta el juego”, indicó.

    Sobre contar con Alexis Vega para la Final de vuelta pese a que no está al cien por ciento recuperado de su lesión, Mohamed comentó que eso lo decidirá con el delantero horas previas al partido.

    "Vamos a esperar, tenemos tres días más, Alexis viene entrenando desde hace días, tiene muchas ganas de estar, veremos, tenemos mañana entrenamiento, el sábado otro, él se conoce y él va a decidir si puede o no, si puede ayudar, seguramente va a estar".

    Video ¡Por un error! La Final de la Liga MX se vuelve un 'infierno'
    Relacionados:
    Liga MXTolucaAntonio MohamedHugo González

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX