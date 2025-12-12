Liga MX Mohamed reacciona al "grave error" de Hugo González en la Final Tigres vs. Toluca El técnico del Toluca recordó que Nahuel Guzmán también se ha equivocado en una Final de Liga MX.

Video 'Turco' Mohamed habla del error que le costó la derrota al Toluca en la Final

Antonio ‘Turco’ Mohamed lamentó el error de Hugo González que provocó el gol de Ángel Correa con el que Tigres venció 1-0 a Toluca en la Final de ida de la Liga MX.

“ Es un error grave, pero el equipo se tendrá que sobreponer”, mencionó el entrenador de los Diablos Rojos en rueda de prensa después de recordar otros errores en las siete Finales de Liga MX que ha dirigido, incluido uno de Nahuel Guzmán.

“Todavía es muy prematuro para analizar lo que pasó, el futbol es de errores y aciertos, si salimos campeones el error queda archivado y si no se van a acordar todos.

“Cuando perdimos la Final vs. Tigres en Monterrey todos se acuerdan del error de Hugo, pero Nahuel hizo un autogol acá y no se acuerda nadie. Contra América Charly (Rodríguez) hizo un autogol y allá (Jorge) Sánchez cometió un error y todos se acuerdan del error de Sánchez, siempre se acuerdan del error que pierde”, reflexionó el argentino.

El ‘Turco’ Mohamed aseguró que la Final del Torneo Apertura 2025 está “totalmente abierta” y confía en que Toluca logrará remontar y ser bicampeón en la cancha del Estadio Nemesio Diez este domingo 14 de diciembre.

“Vamos a jugar el partido en casa, sabiendo que estamos abajo del marcador, ya hemos tenido esta situación, en varios momentos de la Liguilla y el equipo se ha sobrepuesto, esperemos que sea esta vez igual que las otras, sabemos nuestra cancha cómo es, con la velocidad, altura y veremos cómo se presenta el juego”, indicó.

Sobre contar con Alexis Vega para la Final de vuelta pese a que no está al cien por ciento recuperado de su lesión, Mohamed comentó que eso lo decidirá con el delantero horas previas al partido.

"Vamos a esperar, tenemos tres días más, Alexis viene entrenando desde hace días, tiene muchas ganas de estar, veremos, tenemos mañana entrenamiento, el sábado otro, él se conoce y él va a decidir si puede o no, si puede ayudar, seguramente va a estar".