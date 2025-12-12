    Liga MX

    Final Tigres vs. Toluca: Guido Pizarro se enfrentó con el 'Pollo' Briseño tras el partido

    Los ánimos se encendieron después del partido en el Estadio Universitario.

    Video La bronca entre Guido Pizarro y figura del Toluca que no se vio en la TV

    La Final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Tigres y Toluca dejó los ánimos muy encendidos al final del encuentro en el Estadio Universitario.

    Más sobre Liga MX

    La bronca entre Guido Pizarro y figura del Toluca que no se vio en la TV
    1:50

    La bronca entre Guido Pizarro y figura del Toluca que no se vio en la TV

    Liga MX
    Guido Pizarro aclara el por qué no jugó Ozziel Herrera
    2:51

    Guido Pizarro aclara el por qué no jugó Ozziel Herrera

    Liga MX
    Mohamed reacciona al "grave error" de Hugo González en la Final Tigres vs. Toluca
    2 mins

    Mohamed reacciona al "grave error" de Hugo González en la Final Tigres vs. Toluca

    Liga MX
    'Turco' Mohamed habla del error que le costó la derrota al Toluca en la Final
    2:33

    'Turco' Mohamed habla del error que le costó la derrota al Toluca en la Final

    Liga MX
    Nahuel Guzmán entra a los libros de historia en la Final del Apertura 2025 vs. Toluca
    1 mins

    Nahuel Guzmán entra a los libros de historia en la Final del Apertura 2025 vs. Toluca

    Liga MX
    La épica reacción de Ángel Correa por jugar su primera Final de Liga MX
    1 mins

    La épica reacción de Ángel Correa por jugar su primera Final de Liga MX

    Liga MX
    Final Liga MX: Ozziel Herrera se pierde última hora la final de ida vs. Toluca
    1 mins

    Final Liga MX: Ozziel Herrera se pierde última hora la final de ida vs. Toluca

    Liga MX
    Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX
    1:03

    Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX

    Liga MX
    Final de Liga MX: Tigres vence a Toluca con gol de Ángel Correa
    2 mins

    Final de Liga MX: Tigres vence a Toluca con gol de Ángel Correa

    Liga MX
    Final Liga MX: Prohíben espectacular recibimiento para Tigres previo al juego vs. Toluca
    1 mins

    Final Liga MX: Prohíben espectacular recibimiento para Tigres previo al juego vs. Toluca

    Liga MX

    Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, hubo un conato de bronca entre Guido Pizarro, director técnico del conjunto de la UANL, y Antonio 'Pollo' Briseño, jugador de los Diablos Rojos.

    PUBLICIDAD

    La bronca se dio en el túnel de camino a los dos vestidores, no pasó a mayores y solamente fue de palabras, y acorde a Vladimir García, se alcanzó a escuchar a Guido gritarle un "Dedícate a jugar" a Briseño.

    De esta forma, la Final del Apertura 2025 de la Liga MX dejó los ánimos encendidos.

    GUIDO PIZARRO HACE INVITACIÓN ESPECIAL TRAS LA FINAL

    Relacionados:
    Liga MXTigresToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX