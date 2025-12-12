Liga MX Final Tigres vs. Toluca: Guido Pizarro se enfrentó con el 'Pollo' Briseño tras el partido Los ánimos se encendieron después del partido en el Estadio Universitario.

Video La bronca entre Guido Pizarro y figura del Toluca que no se vio en la TV

La Final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Tigres y Toluca dejó los ánimos muy encendidos al final del encuentro en el Estadio Universitario.

Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, hubo un conato de bronca entre Guido Pizarro, director técnico del conjunto de la UANL, y Antonio 'Pollo' Briseño, jugador de los Diablos Rojos.

PUBLICIDAD

La bronca se dio en el túnel de camino a los dos vestidores, no pasó a mayores y solamente fue de palabras, y acorde a Vladimir García, se alcanzó a escuchar a Guido gritarle un "Dedícate a jugar" a Briseño.

De esta forma, la Final del Apertura 2025 de la Liga MX dejó los ánimos encendidos.