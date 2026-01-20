Liga MX Jugadores panameños que brillaron y dejaron huella en la Liga MX Delanteros y mediocampistas de Panamá que nos hubiera gustado que fueran mexicanos.

Por: Alonso Ramírez

Video ¿Y si hubieran sido mexicanos? Top de panameños en la Liga MX

La Selección Mexicana se verá las caras ante Panamá en partido amistoso como parte de la preparación y observación de jugadores por parte de Javier Aguirre.

Para el par de juegos que sostendrá el Tri, el Vasco solo llamó a jugadores de la Liga MX, esto porque los futbolistas en el extranjero se mantienen en competencia con sus respectivos equipos en sus ligas.

Panamá ha sido un rival histórico e incómodo en diferentes ocasiones para la Selección Mexicana, tanto en eliminatorias mundialistas como en juegos entre clubes.

Aun así, la Liga MX ha tenido a varios jugadores panameños que bien nos hubiera gustado que fueran mexicanos, ya que fueron relevantes con sus equipos y dejaron huella en el Futbol Mexicano.

Top de panameños que brillaron en la Liga MX

Felipe Baloy

El defensa central conquistó varios equipos de la Liga MX en los 10 años que estuvo en el Futbol Mexicano, su forma de jugar y su personalidad rápidamente se colocó en el foco de atención. Inició con Monterrey y pasó por Santos Laguna, Morelia y Atlas. Se colgó dos medallas de campeón, una con Rayados, otra con los Guerreros y con Monarcas ganó la Super Copa MX.

Blas Pérez

El delantero maravilló al Futbol Mexicano con sus goles, tuvo dos etapas en la Liga MX, en la primera jugó para Tigres y León, después tuvo un paso por Arabia y regresó para seguir gritando dianas con San Luis y León. Siempre defendió con garra los colores que vistió y en tres de los cuatro equipos que estuvo fue referente en el ataque. El combinado mexicano siempre tuvo un cuidado especial al enfrentarlo.

Luis Tejada

Otro artillero de alto calibre que pisó la Liga MX y aunque no se quedó por mucho tiempo, fue un jugador importante para los dos equipos en los que militó, los Diablos Rojos de Toluca y los Tiburones Rojos de Veracruz vieron su calidad en el área, entrega y compromiso, él solo respondió con goles.



Roberto Nurse

El mexicano-panameño se decantó jugar para la Selección de Panamá, pero hizo casi toda su carrera en el Futbol de México. Jugó para 16 equipos divididos entre Liga MX y Liga Expansión MX y en todos marcó un buen número de goles. Todo comenzó con Colibríes de Morelos, tuvo paso fugaz con Zacatepec, Querétaro, Atlante, León, Celaya, Veracruz, Guerreros, Cruz Azul Hidalgo, La Piedad, Correcaminos, Dorados, Mineros y Pachuca, equipos en los que duró más tiempo, finalmente, Tlaxcala fue su último club en México.

Adalberto Carrasquilla

El mediocampista conocido como Coco, llegó a la Liga MX en el Clausura 2025 a los Pumas de la UNAM. Llegó con gran cartel tras su paso por la MLS y no ha quedado a deber, su calidad, compromiso y entrega han hecho que la afición universitaria lo adopte como uno de los referentes del equipo en la actualidad.



Édgar Yoel Bárcenas

Este mediocampista se hizo de un reconocimiento jugando en la Liga de Ascenso MX, con Cafetaleros de Tapachula logró el título en el Ascenso, después fue comprado por Club Tijuana, pero nunca jugó en Xolos, lo cedieron a clubes de España, hasta que finalmente se quedó con Mazatlán desde el Apertura 2022.