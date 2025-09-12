    Monterrey

    Anthony Martial, ya viste de rayado y envió mensaje que ilusiona a su afición

    El flamante refuerzo de Monterrey, ya se puso la playera del club y mandó un mensaje a su afición.

    Por:
    TUDN
    Video Anthony Martial se viste ya de rayado y envió un mensaje que ilusiona a su afición

    A solo unas horas de haber sido anunciado ofcialmente como nuevo refuerzo de Monterrey, Anthony Martial ya se vistió de rayado, y además envió un mensaje a la afición del equipo regio.

    Lo hizo vía las redes sociales del conjunto y en su idioma natal, el francés: " Hola familia rayada. Soy Anthony Martial. Estoy muy contento de llegar al club de futbol Monterrey. Nos vemos pronto. Vamos Rayados".

    El delantero galo tiene 29 años y proviene del AEK Atenas, además jugó en el Olympique Lyon y en AS Mónaco ambos de su país. En Inglaterra estuvo en el Manchester United y en España con Sevilla.

    Por su puesto, que también ha sido parte de la selección francesa y con ella fue finalista de la Euro 2016 y campeón de la UEFA Nations League en la campaña 2020-21

    Con el United ganó dos FA Cup, una Copa de Inglaterra, una Community Shield y una Europa League.

    Su presentación con Rayados podría darse en la Jornada 9 de la Liga MX, el próximo 20 de septiembre en el partido frente al América en el Gigante de Acero.

    Video Así convenció Oliver Torres a Anthony Martial para que fichara con Rayados

