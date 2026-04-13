    Liga MX

    Ángel Reyna culpa a Chepo de la Torre de no brillar en Chivas

    El exjugador habló de su situación en el Guadalajara cuando llegó gracias a Jorge Vergara.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Ángel Reyna revela que en Chivas tuvo conflicto con el técnico

    Ángel Reyna, exjugador mexicano, habló de su paso en Chivas donde aseguró que por culpa de José Manuel 'Chepo' de la Torre vivió ese fracaso deportivo.

    En entrevista en el programa Faitelson sin Censura de TUDN con David Faitelson, el mexicano se refirió a Jorge Vergara de gran forma, pero no así de José Manuel de la Torre.

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    El fracaso de Ángel Reyna en Chivas tiene una razón


    Ángel Reyna habló que un tema de representante y de dinero fue lo que le impidió brillar en Chivas, más allá de que aceptó que también el tema de lesiones no le permitió rendir como esperaba.

    "Fui campeón con las Chivas de Copa MX, muchas lesiones, el cuerpo técnico no me ayudaba en nada, 'Chepo' de la Torre, me hubiese encantado estar con Matías, hubieramos sido campeones. No nada, cero, no me quería, sí, Jorgito a donde quiera que esté lo amo, me enseñó muchas cosas fuera de la cancha, como dueño, empresario, persona, papá, tipazo".

    Reyna que también habló del momento de Armando 'Hormiga' González y de lo vivido con Javier 'Chicharito' Hernández en Chivas, reveló el tema del representante del 'Chepo' de la Torre.

    "Él llegó cuando yo ya estaba ahí, llegué con Carlos Bustos. Ya habíamos tenido una situación con selección, que habían ido por mí equipos de otro país y no me metió ni un minuto por cuestiones que le sé, le reclamé y no merece ni un minuto, había líos, por esa situaciones, por cuestiones comerciales y de dinero con el representante que tiene no tenía que meterme, porque yo no acepté.

    "En ese momento se dio y ese representante habló conmigo que si acepté sí y si no, no, Chepo no me metió por eso, no sé si con otros se dé, pero a mí me consta esa situación y me quedó claro".

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