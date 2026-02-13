liga mx Ángel Correa no sabe en cuál cancha es local Cruz Azul, su rival en la Jornada 6 El mediocampista de Tigres también habló sobre enfrentar a su excompañero, quien ya marcó con sus nuevos colores.

Tigres visitará el próximo domingo a Cruz Azul en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, juego que se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Justo sobre este tema, le cuestionaron a Ángel Correa, mediocampista de Tigres, quien se notó confundido sobre el tema de la localía de Cruz Azul, con quien los Felinos no pierden cuando los visitan desde hace un año.

“¿El torneo pasado dónde jugamos? No era la cancha de ellos, ahora jugamos en la de Puebla, claro, no sé cuál es la casa de ellos. Como decía antes, es un grandísimo equipo, somos conscientes y a prepararlo de la mejor manera para traernos los tres puntos, porque es muy importante para nosotros”.

Los de la UANL han conseguido dos victorias en sus dos visitas en lo que va del torneo, por lo que esperan continuar así.

Ángel Correa habla sobre su excompañero, Nico Ibáñez

El delantero y marcó con su nuevo equipo durante el torneo de la Concacaf Champions Cup, sobre esto Ángel Correa tuvo un comentario para su amigo.

“Contento por Nico, porque haya debutado y haya un gol, la verdad que se lo merece, compartí el torneo pasado con él, es una grandísima persona, anto él como su familia nos recibieron muy bien acá, nos hicieron sentir muy a gusto, así que le deseo lo mejor”.