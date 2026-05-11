Liga MX Uriel Antuna festeja eliminación de América comiendo tacos con afición de Pumas El delantero de Pumas fue a cenar e hizo un goya con los fans tras clasificar a Semifinales de Liga MX.

Video Uriel Antuna celebra pase a Semifinales comiendo tacos con afición de Pumas

Uriel Antuna festejó la clasificación de Pumas a Semifinales tras eliminar al América comiendo tacos junto a la afición universitaria.

Antuna fue captado llorando al término del partido en el Estadio Olímpico Universitario y posteriormente fue visto en un puesto de tacos donde cenaban algunos fans auriazules.

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Al percatarse de su presencia, los aficionados le pidieron fotos a Uriel Antuna, no sin antes hacer un goya grupal para celebrar el pase a las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

Pumas superó los Cuartos de Final gracias a la posición en la tabla tras empatar 6-6 en el marcador global.

El equipo de Efraín Juárez estuvo cerca de ser eliminado por el América, pero Henry Martín falló un polémico penal en el minuto 87, lo que provocó que el técnico de Pumas levantara los dedos apuntando al cielo, como un gesto de ‘justicia divina’.

En rueda de prensa, Efraín Juárez reaccionó a la seña que hizo y dijo que eliminar al América fue hermoso, digno de “un final de película”.

Pumas se enfrentará a Pachuca en las Semifinales. Los Tuzos sorprendieron al dejar fuera al bicampeón Toluca con un marcador global de 3-0.

La otra Semifinal de la Liga MX será entre Chivas y Cruz Azul.