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    Efraín Juárez aclara señal que hizo tras penal de Henry Martín

    El técnico de los Pumas explica la señal que hizo después de que Henry Martín fallara el penal que eliminaba a los auriazules.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Efraín Juárez reacciona a su señal, tras la falla de Henry Martín

    Después del polémico penal a favor del América en los últimos minutos del partido, tras la falla de Henry Martín el técnico de Pumas, Efraín Juárez, hizo una señal que sembró dudas respecto a lo que implícitamente quiso decir.

    Después de que el balón se estrellara en el poste y se perdiera lo que significaba el pase de América a Semifinales, el estratega auriazul levanto el dedo señalando al cielo, lo que para muchos pudo significar que se refería a que fue justicia divina de un penal que no debió marcarse, sin embargo, en conferencia de prensa, el estratega dio otra versión.

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    "No, cosas mías, personales, son personales y me las quedo y me las guardo para mí", afirmó Juárez.

    CON EFRAÍN JUÁREZ HAY FINAL DE PELÍCULA

    Ya con el boleto a Semifinales en las manos, Efraín Juárez considero que hubo justicia en la Liguilla luego de que clasificaran los cuatro mejores de la competencia, aunque sabe que Pumas no la tendrá sencilla.

    "Hoy tenemos una Semifinal contra un rival importante, que ha hecho bien las cosas, los mejores cuatro equipos están en la siguiente ronda, es difícil, hay que hacer justicia deportiva y ahí estamos, entonces paso a paso".

    Al hablar de la forma en que Pumas eliminó al América, Efraín Juárez afirmó que son cosas del futbol y que cuando está él en el banquillo se dan finales de película.

    "Los primeros 30 minutos ni yo me la esperaba y después hay que sufrir, cuatro penales en dos partidos, esto son los Pumas, si les cuento la película que al minuto 87 un penal para eliminarlos lo fallan, es hermoso, es película y ya saben que cuando Efraín Juárez está aquí hay película".

    Video Con Efraín Juárez hay final de película en Pumas
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