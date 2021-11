Lillini cree que 'renacer' de Pumas se dio tras amistoso con América

"Es difícil que los grupos se recompongan de tantas palizas negativas, teniendo a tantos jóvenes, teníamos una banca con un promedio de 20 años y meses, los chicos lo sienten, los pilares son los grandes, se hacen fuertes ante la adversidad, me apoyo ene quemarles la cabeza en que crean que lo pierden hacer, que no somos menos que nadie, que no tengamos 50 nominas, la experiencia de otros equipos, nada, somos 11 contra 11 y vayamos a buscarlo, y cuando nos dieron la oportunidad de meternos les dije: ‘acá no paramos’".