¿Arbitraje afecta a Pumas? Las polémicas jugadas de Pachuca en el Play-In

Video ¿Era penal? ¡Esta fue la falta sobre Pumas que no se revisó en el VAR!

La polémica arbitral se hizo presente en el Pachuca vs. Pumas del Play-In que dejó a los Tuzos con una última oportunidad de clasificar a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

En el duelo que se disputó en el Estadio Hidalgo se presentaron dos jugadas que pudieron haber cambiado el ritmo del partido y el marcador final de 3-1 a favor del Pachuca.

PUBLICIDAD

Al minuto 39, cuando los Tuzos ganaban 1-0, Álvaro Angulo fue derribado en el área por Brian García, pero el árbitro Luis Enrique Santander descartó hacer uso del VAR y dejó continuar el partido.

Mientras que al 76’, con el marcador 3-1, Jhonder Cádiz hizo una dura entrada al tobillo izquierdo de Santiago Trigos que pudo terminar en una lesión seria para el mediocampista de Pumas y una tarjeta roja para el delantero de Pachuca, pero el árbitro volvió a omitir el VAR, ni siquiera marcó la falta.

Pachuca también fue perjudicado por el arbitraje por anularse un gol por un supuesto fuera de juego de Israel Luna que se dio gracias a un nuevo error de Keylor Navas. Era el 4-1 de los Tuzos al minuto 86.

Pumas quedó eliminado del Torneo Apertura 2025, mientras que el equipo hidalguense, que debutó a Esteban Solari en su banquillo, espera al perdedor del Xolos vs. Juárez para disputarse el último boleto a los Cuartos de Final.