Al hablar sobre la lesión que lo aqueja en el tendón de Aquiles y no le ha permitido regresar a las canchas, el artillero felino advirtió que su vuelta no será pronta.

"Poco a poco, día a día me preparo físicamente en bicicleta para no tener muchos impactos, en tema de recuperación invertí en mí mismo, intento salir adelante, pero la verdad no creo que sea tan pronto, una semana o dos no creo".