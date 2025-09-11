Jardine puede cumplir el sueño de su vida antes del Clásico ante Chivas

André Jardine, actual entrenador del América, está enfocado en el Clásico Nacional ante Chivas, pero antes de dicho encuentro el brasileño puede cumplir uno de sus grandes sueños de infancia.

Hace unos meses, a raíz de los rumores que lo ponían fuera del América para dirigir al Botafogo, salió a la luz una curiosa anécdota del técnico brasileño.

En ese entonces, desde Brasil, se retomó la historia de cuando el estratega reveló que de joven era cantante de una banda de covers que interpretaban canciones de la famosa banda inglesa Oasis, que estarán este viernes 12 y sábado 13 de septiembre tocando en la Ciudad de México.

Es tal la afición de Jardine por la banda británica que unos de sus hijos se llama Liam, en homenaje al cantante del grupo, Liam Gallagher, según cofesó el propio DT de las Águilas.

Además, durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, cuando era estratega de la selección de Brasil que ganó la medalla de oro, el técnico brasileño salió a la conferencia de prensa tras el triunfo sobre España en la Final cantando “Don’t Look Back In Anger”, uno de los grandes éxitos de Oasis.

Falta ver ahora si Jardine podrá verlos en vivo este viernes, pues el sábado es el juego ante el Rebaño Sagrado por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.