    Clásico América vs. Chivas

    André Jardine suelta inesperado elogio a Chivas previo al Clásico de México

    El director técnico del conjunto azulcrema da también una actualización de Henry Martín.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Así visualiza André Jardine a las Chivas de Milito

    André Jardine, director técnico del América, lanzó un inesperado elogio a Chivas, su rival de este sábado en el Apertura 2025 de la Liga MX dentro del Clásico de México.

    En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, Jardine se refirió a un comentario de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, quien juzgó que el Guadalajara no juega tan mal como lo reflejan sus números, además de que señaló que el Rebaño tienee cierto riesgo.

    "Coincido con Larcamón en el sentido que veo a Chivas jugando bien, por veces no obtiene el resultado, pero por desempeño, tiene cosas interesantes, con menos puntos de lo que debería tener, el Clásico ya tiene un rival peligroso.

    "Entendiendo las formas viendo para dónde va a Chivas, me parece un rival con argumentos, me parece una preparación fina en detalles, no permitimos que Chivas arranque en el torneo, de pronto puede tener un 'click' y sumar más putnos", agregó el estratega brasileño.

    ANDRÉ JARDINE HABLA SOBRE EL ESTADO DE HENRY MARTÍN PARA EL CLÁSICO DE MÉXICO AMÉRICA VS. CHIVAS


    Por otra parte, el timonel brasileño señaló que está satisfecho con la evolución que ha tenido Henry Martín después de su lesión y fue más allá al asegurar que confía incluso en que pronto recuperará el nivel con el que contaba, además de que también dio buenas impresiones del refuerzo Allan Saint-Maximin.

    "Cada vez entrena mejor (Henry Martín), está muy cerca de volver a estar en su prime. Saint-Maximin ya está adaptado a la altura, importantísimo", concluyó.

    Video Henry Martín está listo para el Clásico ante Chivas

