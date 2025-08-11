El triunfo de América ante Querétaro el pasado fin de semana trajo un poco de calma al interior de las Águilas y André Jardine apareció de una forma poco común.

A espera de que se haga oficial el fichaje de Allan Saint-Maximin, que aterrizó el pasado viernes a la Ciudad de México, el entrenador de las Águilas lanzó un mensaje en las redes sociales.

Consciente que los últimos resultados no han sido los mejores para el América con pérdida de títulos y el no avanzar en la Leagues Cup, André Jardine ilusiona a todos los azulcrema.

"No hay tormenta que sea eterna. Gracias por el apoyo de siempre, afición azulcrema. El sábado vimos nuevamente que el América fuerte que anhelamos depende de esta armonía y de este secreto. En las buenas y en las malas, el equipo puede contar con su mejor jugador. Juntos por el @clubamerica! 👊🏼🦅".

Esas palabras las lanzó el entrenador del América a través de su cuenta oficial de Instagram @oficialandrejardine, donde recibió varios comentarios de aprobación.

Las Águilas en su calendario dentro del Apertura 2025, tienen la visita a Tigres este fin de semana en la Jornada 5, como uno de los partidos más llamativos de la fecha.